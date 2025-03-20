В начале нового года телефонные мошенники выманили у нескольких жителей значительные суммы денег, однако в то же время полиции удалось задержать нескольких присланных мошенниками "денежных мулов", сообщает Госполиция.
Полиция рассказала о новых жертвах телефонных мошенников: суммы украденного впечатляют
В январе управление Земгальского региона начало уголовный процесс по факту мошенничества в крупных объемах. С жителем Елгавы по телефону связался неизвестный, который заявил, что является сотрудникам отдела безопасности банка, и сообщил пострадавшему, что его деньги планирует присвоить другой работник банка, поэтому их нужно перечислить на другие счета, а банковские карты необходимо отдать на безопасное хранение.
Получатель звонка выполнил распоряжения мошенников, и поместил свои банковские карты в пакомат. В результате, пострадавшему был нанесен ущерб в размере 115 820 евро.
В ходе расследования полиция установила личности лиц, которые выступали в роли "денежных мулов" в этой преступной схеме. В марте сотрудники правоохранительных органов задержали троих из выявленных лиц, и в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, был проведен ряд обысков и изъяты денежные средства в размере 25 000 евро, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.
В Рижское восточное отделение также поступило сообщение о том, что в феврале пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, говоривший по-латышски, представившийся сотрудником службы безопасности банка и заявивший, что с банковским счетом жертвы осуществляются мошеннические действия.
Введя женщину в заблуждение, мошенник убедил ее загрузить на свой компьютер программное обеспечение, позволяющее удаленно подключаться к компьютеру. Используя доступ к компьютеру жертвы и ее интернет-банку, злоумышленники совершили преступные действия с ее банковским счетом.
Преступник утверждал, что это необходимо для выявления и поимки мошенников. Самозванец также убедил пенсионерку передать свои платежные карты неизвестному человеку. Кредитные карты жертвы впоследствии использовались для снятия наличных в банкоматах без ее ведома и разрешения.
Общий нанесенный женщине ущерб составил 81 600 евро.
В ходе данного уголовного разбирательства Государственная полиция в сотрудничестве со Службой финансовой разведки добилась изъятия 33 000 евро мошеннических денег, которые были переведены на кипрский счет.
В то же время 6 января в Северовидземском участке было начато расследование в связи с поступившим от жителя Валки заявлением о мошенничестве на сумму 72 201 евро. И на этот раз телефонные мошенники обманули получательницу звонка о мошеннических операциях с ее банковским счетом.
Один из телефонных мошенников даже выдал себя якобы за начальника Государственной полиции Матиаса Стенвалдса, хотя такой человек в Государственной полиции не работает.
Следуя инструкциям звонивших, женщина ежедневно снимала со своего банковского счета 2200 евро и передавала их курьеру, присланному мошенником. Поначалу женщина поверила лжи мошенников о том, что деньги будут переведены на ее новый безопасный банковский счет.
В другом случае 6 марта жительнице Даугавпилса позвонила мошенница, которая представилась ее внучкой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей нужны деньги на адвоката.
В результате у жертвы украли 15 000 евро, которые она передала таксисту, подосланному мошенником. Госполиция вернула похищенные у женщины деньги, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
В свою очередь 18 марта в Государственную полицию поступила информация об обманутом пенсионере, проживающем в Лиепае. Мужчине позвонили мошенники, которые заявили, что его внучка, будучи пешеходом, стала причиной аварии, в результате чего она получила травмы и была доставлена в больницу.
Преступники также утверждали, что водитель автомобиля, сбившего его внучку, врезалась в дерево, в результате чего погиб ее нерожденный ребенок. Мошенники утверждали, что для того, чтобы полиция закрыла уголовное дело, им нужно было получить от него не менее 15 000 евро.
Получатель звонка передал эту сумму по частям отправленному мошенниками курьеру, который прибыл к пенсионеру по месту жительства в Лиепае.
Госполиция строго предупреждает жителей не разглашать данные доступа к банковским счетам по просьбе неизвестных лиц, а также не передавать наличные деньги и банковские карты незнакомцам.
Ни при каких обстоятельствах нельзя загружать на свои компьютеры и мобильные телефоны программное обеспечение, позволяющее удаленно подключаться к устройствам по запросу неизвестных абонентов.
Ни полиция, ни другие государственные служащие не обязаны совершать такие действия. Учитывая, что от телефонных мошенников чаще всего страдают пожилые люди, сотрудники правоохранительных органов призывают граждан особенно тщательно обсуждать условия финансового обеспечения с родственниками, знакомыми и друзьями пенсионного возраста.
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