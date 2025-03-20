Полиция рассказала о новых жертвах телефонных мошенников: суммы украденного впечатляют

В другом случае 6 марта жительнице Даугавпилса позвонила мошенница, которая представилась ее внучкой и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь ей нужны деньги на адвоката.

В результате у жертвы украли 15 000 евро , которые она передала таксисту, подосланному мошенником. Госполиция вернула похищенные у женщины деньги, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В свою очередь 18 марта в Государственную полицию поступила информация об обманутом пенсионере, проживающем в Лиепае. Мужчине позвонили мошенники, которые заявили, что его внучка, будучи пешеходом, стала причиной аварии, в результате чего она получила травмы и была доставлена ​​в больницу.

Преступники также утверждали, что водитель автомобиля, сбившего его внучку, врезалась в дерево, в результате чего погиб ее нерожденный ребенок. Мошенники утверждали, что для того, чтобы полиция закрыла уголовное дело, им нужно было получить от него не менее 15 000 евро .

Получатель звонка передал эту сумму по частям отправленному мошенниками курьеру, который прибыл к пенсионеру по месту жительства в Лиепае.

Госполиция строго предупреждает жителей не разглашать данные доступа к банковским счетам по просьбе неизвестных лиц, а также не передавать наличные деньги и банковские карты незнакомцам.

Ни при каких обстоятельствах нельзя загружать на свои компьютеры и мобильные телефоны программное обеспечение, позволяющее удаленно подключаться к устройствам по запросу неизвестных абонентов.

Ни полиция, ни другие государственные служащие не обязаны совершать такие действия. Учитывая, что от телефонных мошенников чаще всего страдают пожилые люди, сотрудники правоохранительных органов призывают граждан особенно тщательно обсуждать условия финансового обеспечения с родственниками, знакомыми и друзьями пенсионного возраста.