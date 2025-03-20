Бразильянка, свободно говорящая по-латышски: Я живу четвертую жизнь

"Сегодня я хочу рассказать об этих поворотах, которые приблизили меня к самой себе, и надеюсь, что они помогут и вам на вашем пути. Начнем с самого начала... Я родиласт в Бразилии, в католической семье с шестью детьми. У нас было громко, строго и драматично. У меня есть кружка, на которой написано: Я не кричу - я бразильянка. Папа нам строго по пунктам расписал, что делать каждый день - учить языки, играть на гитаре, домашние дела и т. д. Я, как первый и самый старший ребенок, все это единственная и делала. С мамой у меня тоже были сложные отношения - когда она узнала, что у меня в 15 лет есть парень, она заплакала, сказала, что я скоро забеременею. Целый год она не оставляла меня дома одну... В семнадцать лет я ушла из дома, поступила в университет и искала в жизни чего-то большего", - начинается ее лекция.