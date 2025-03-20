Трансформационный тренер и автор книг Лайла Станциофф поделилась чудесными поворотами жизни, которые привели к самой себе. Она выросла в Бразилии, где жила по принципам католической веры и 12 лет была членом католической общины. Однако именно через это сообщество Лайла попала в Латвию и поняла, что ее место здесь.
Бразильянка, свободно говорящая по-латышски: Я живу четвертую жизнь
17 мая 2024 года, в выставочном центре "Кипсала" состоялось самое ожидаемое событие для женщин - форум Līdere. На данный момент оно собрало наибольшее количество очных участниц - более 3000 активных женщин Латвии, что сделало его одним из крупнейших мероприятий такого рода в странах Балтии и еще одним Женским днем. В ожидании восьмого форума, который пройдет 16 мая, мы предлагаем эксклюзивную возможность - оглянемся на все вдохновляющие лекции!
"Сегодня я хочу рассказать об этих поворотах, которые приблизили меня к самой себе, и надеюсь, что они помогут и вам на вашем пути. Начнем с самого начала... Я родиласт в Бразилии, в католической семье с шестью детьми. У нас было громко, строго и драматично. У меня есть кружка, на которой написано: Я не кричу - я бразильянка. Папа нам строго по пунктам расписал, что делать каждый день - учить языки, играть на гитаре, домашние дела и т. д. Я, как первый и самый старший ребенок, все это единственная и делала. С мамой у меня тоже были сложные отношения - когда она узнала, что у меня в 15 лет есть парень, она заплакала, сказала, что я скоро забеременею. Целый год она не оставляла меня дома одну... В семнадцать лет я ушла из дома, поступила в университет и искала в жизни чего-то большего", - начинается ее лекция.
Посмотрите вдохновляющее видео, чтобы узнать больше:
Галерея: Форум LĪDERE-2024
Галерея: Форум LĪDERE-2023
Галерея: Форум LĪDERE-2022
Галерея: Форум LĪDERE-2021
Галерея: Форум LĪDERE-2020
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