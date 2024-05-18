В пятницу, 17 мая, в выставочном центре "Кипсала" уже седьмой год пышно и тепло прошло посвященное росту и вдохновению женщин мероприятие - форум Līdere, собрав исторически наибольшее число посетителей - 3000 активных женщин Латвии. Посмотрите подготовленный TVNET отчет с мероприятия. Возможно, зоркий глаз нашего фотографа поймал именно вас!

На протяжении всего дня дамы могли наслаждаться элегантной атмосферой форума, сюрпризами и лекциями 14 вдохновляющих и мудрых спикеров.

Как и в прошлые годы, и в этот раз программа форума Līdere была разделена на три части. Первая из них была посвящена профессиональному росту женщин.