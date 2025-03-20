Уже сообщалось, что 13-летний брак пары был расторгнут в конце прошлого года.

На вопрос Privātā Dzīve, как сейчас складывается жизнь Озолса, он отвечает: "Я только сейчас начал восстанавливаться после внезапного развода. Честно говоря, я был в шоке от такого поведения Даны - просто уйти. Ладно, может, я не красавец, образец для подражания или что-то в этом роде, но

Я действительно не ожидал, что женщина может так уйти и оставить троих детей, один из которых биологически не мой".

Озолс подчеркивает, что любит детей и продолжает о них заботиться.

Говоря о причинах развода, Озолс говорит: "Я до сих пор не смог найти ответа на то, что я сделал не так. Наверное, там все было вместе - может быть, я чего-то не заметил... Конечно, была и внезапная любовь плюс то, что Дана - отличная шахматистка. А легендарные шахматисты всегда преуспевали в различных непонятных для других активностях".

Видео: Дана Рейзниеце в студии TVNET

Напоминаем, что пара поженилась в 2011 году. У них есть дети как от предыдущих отношений, так и совместные.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 18 марта!

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