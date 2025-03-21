Он выразил уверенность, что Путин не будет соблюдать условия перемирия, если не будут введены меры безопасности для гарантии суверенитета Украины.

Стармер и министр обороны Джон Хили встретились ранее с высокопоставленными военными союзных стран, чтобы продолжить работать над планом по возможному размещению миротворцев в Украине после заключения перемирия.

Ведутся дискуссии о том, как лучше всего удержать Россию от дальнейшей агрессии против Киева после окончания войны. Один из вариантов, который обсуждается, - перевести в Украину те силы Великобритании, которые сегодня охраняют восточный фланг НАТО, и вместо них разместить на восточном фланге силы других союзников.

Прибыв на встречу, Стармер отметил, что в последние недели много работал над тем, чтобы между политическими лидерами достичь консенсуса о том, что придется совместно защищать договоренности о прекращении войны в Украине, когда таковые будут достигнута. Он добавил, что теперь они пытаются выработать реальные планы.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы провели эту работу, потому что мы достоверно знаем одно - соглашение без страховки Путин нарушает. Мы это знаем, потому что это уже произошло. Для меня совершенно очевидно, что это произойдет снова", - подчеркнул британский премьер.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Путину не следует предоставлять право вето в отношении европейских миротворцев в Украине. "Путину следует просто принять безусловное перемирие. Таков план", - добавил он.

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