Трамп, находясь в окружении сидящих на скамейках школьников в Восточной комнате Белого дома, с улыбкой поднял указ после его подписания на специальной церемонии.

По его словам, этот указ "начнет упразднение федерального Министерства образования сейчас и навсегда".

"Мы его закроем, и закроем как можно скорее. Оно не делает нам ничего хорошего, - сказал Трамп. - Мы вернем образование в те штаты, в которые оно вписывается".

Закрытие министерства образования, созданного в 1979 году, нуждается в одобрении Конгресса США, но ожидается, что указа Трампа хватит, чтобы ему стало не хватать средств и персонала.

Трамп таким образом выполнил одно из обещаний своей избирательной кампании.

Это один из самых жестких шагов по реформированию федерального правительства, который Трамп предпринимает с помощью технологического магната Илона Маска.

Распоряжение обязывает министра образования Линду МакМэхон "предпринять все необходимые шаги для облегчения закрытия министерства образования и возвращения управления образованием Штатам".

На церемонии подписания указа присутствовали лидеры республиканцев, в том числе губернатор штата Флорида Рон Десантис и губернатор Техаса Грег Эбботт.

Демократические политики и деятели образования раскритиковали действия Трампа.

Лидер сенатского меньшинства демократов Чак Шумер назвал это "тираническим захватом власти" и "одним из самых разрушительных шагов, которые когда-либо предпринимал Дональд Трамп".

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