FuckUp Nights — всемирное движение, зародившееся в Мексике в 2012 году, когда группа друзей в неформальной обстановке делилась своими профессиональными неудачами. В настоящее время мероприятия FuckUp Nights проходят в 204 городах более чем в 40 странах, где публичные личности и малоизвестные люди не боятся рассказывать о своих карьерных неудачах.

Движение FuckUp Nights также получило широкое признание в Латвии. Об этом свидетельствует тот факт, что масштаб мероприятия вышел за рамки изначального места проведения — Культурного центра Канепес — и теперь оно проходит на сцене Splendid Palace. Раньше ораторов приходилось искать, но теперь есть большая группа известных профессионалов, которые готовы посмеяться над своими неудачами перед аудиторией. Число бывших участников не менее впечатляет – более сотни экспертов своей отрасли открыто рассказали о своих профессиональных неудачах перед аудиторией!

В последнем выпуске, доступном на LMT Viedtelevīzija, свои истории раскрыла и Иева Адамс.

"Все в этой жизни случилось со мной", — начинает свой рассказ Адамс.