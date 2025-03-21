Преподаватель, тренер тантры и специалист по отношениям Иева Адамс появилась в золотом наряде на вечере рассказов FuckUp Nights Riga. Но, как оказалось, именно в этом костюме она пережила два самых неловких события в своей жизни.
FuckUp Nights — всемирное движение, зародившееся в Мексике в 2012 году, когда группа друзей в неформальной обстановке делилась своими профессиональными неудачами. В настоящее время мероприятия FuckUp Nights проходят в 204 городах более чем в 40 странах, где публичные личности и малоизвестные люди не боятся рассказывать о своих карьерных неудачах.
Движение FuckUp Nights также получило широкое признание в Латвии. Об этом свидетельствует тот факт, что масштаб мероприятия вышел за рамки изначального места проведения — Культурного центра Канепес — и теперь оно проходит на сцене Splendid Palace. Раньше ораторов приходилось искать, но теперь есть большая группа известных профессионалов, которые готовы посмеяться над своими неудачами перед аудиторией. Число бывших участников не менее впечатляет – более сотни экспертов своей отрасли открыто рассказали о своих профессиональных неудачах перед аудиторией!
В последнем выпуске, доступном на LMT Viedtelevīzija, свои истории раскрыла и Иева Адамс.
"Все в этой жизни случилось со мной", — начинает свой рассказ Адамс.
"Оба эти события произошли в канун Нового года. Одно из них было 10 лет назад, когда меня пригласили провести мероприятие в Доме Черноголовых", - вспоминает Адамс.
Она говорит, что готовилась к этому событию "как зверь", хотя на тот момент это было не лучшее время в ее жизни по сравнению с кардиограммой.
"Все было спланировано до последней секунды, я сшила этот наряд, там были самые богатые люди, я говорила на трех языках, и, конечно же, в тот вечер я не выпила ни единого бокала Prosecco!" - начинает начинает рассказ.
Она помнит, что в тот вечер на ней были лакированные туфли. После выступления случился ее самый страшный кошмар — Иева, быстро вращаясь, упала на землю, потому что ее лакированные туфли... слиплись!
"Те секунды, когда я встала, были очень длинными... Лицо не пострадало, зубы в порядке, но колено ужасно болит...
И я с ужасом вижу в глазах каждого одну-единственную мысль: "Белоснежка пьяна" — со смехом вспоминает Адамс.
Хотя она думала, что будет трудно смыть этот стыд, со временем он прошел. Она дала таким ситуациям очень остроумное название — собачье дерьмо. Почему это? Подробнее смотрите здесь!
Статья создана совместно с LMT Viedtelevīzija.
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