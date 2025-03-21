Представитель британского королевского дома принц Уэльский Уильям, который также является прямым наследником престола, прибыл в Эстонию. На встрече с детьми принц получил в подарок мягкую игрушку - популярную в Эстонии собачку Лотте. Посмотрим уникальные фото, как принца Уильяма встретили в соседней стране! Узнай также о шутке над ручкой, корги и чаепитии в Синем зале 100-летнего замка.
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Фото ⟩ Визит принца в Эстонию. Шутки про ручку, корги и подарок - собачка Лотте
По прибытии в офис президента Эстонии Уильяма встретила группа маленьких детей из Таллиннского детского сада "Лотте". Дети подарили ему игрушку, собачку Лотте, которая также является одним из самых известных в Эстонии персонажей.
Кто-то из присутствующих упомянул, что слово lote - это сокращение от имени Шарлотты. Дети, которые приветствовали принца британскими флажками, попросили передать также поздравительные открытки всем троим детям принца и принцессы Уэльских - принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луису.