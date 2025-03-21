Фото Визит принца в Эстонию. Шутки про ручку, корги и подарок - собачка Лотте

Представитель британского королевского дома принц Уэльский Уильям, который также является прямым наследником престола, прибыл в Эстонию. На встрече с детьми принц получил в подарок мягкую игрушку - популярную в Эстонии собачку Лотте. Посмотрим уникальные фото, как принца Уильяма встретили в соседней стране! Узнай также о шутке над ручкой, корги и чаепитии в Синем зале 100-летнего замка.