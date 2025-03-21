FT: Запорожскую АЭС могут включить в новый проект соглашения США и Украины о полезных ископаемых

Два украинских чиновника сказали изданию, что Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на детальные правила о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на более широкое регулирование, которое, возможно, включало бы в себя право собственности США на другие экономические активы, такие как украинские АЭС.

Говоря в Белом доме в четверг, президент США Дональд Трамп сказал, что США хотят подписать соглашения о редкоземельных металлах и минералах по всему миру, а в центре внимания - Украина.

При этом Владимир Зеленский в среду сказал, что обсудил с Трампом только один ядерный объект - Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе.

В то же время украинские официальные лица выразили опасения, что на них будет оказываться давление, чтобы добиться невыгодных условий в более широком соглашении, особенно после того, как Вашингтон в начале этого месяца временно приостановил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом.

Пока соглашение еще не подписано, так как обе стороны вовлечены в сложные переговоры, включающие более широкие вопросы экономики и безопасности, сказали официальные лица Украины и США.

В то же время два высокопоставленных украинских чиновника, вовлеченных в переговоры с США по поводу природных ресурсов Украины, сказали, что администрация Трампа еще не ознакомила Киев с новыми правилами.

"Но я понимаю, что они работают над более широким соглашением", - сказал один из них.

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