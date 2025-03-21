Максима Галкина беспокоят мошенники

Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Никакие лохотроны я не рекламирую! Это мошенники!" - предупредил Максим Галкин своих фолловеров.

Он подчеркнул, что ничего не рекламирует. А вся достоверная информация только в его официальном аккаунте.



Ранее Максим Галкин сообщил, что на два его концерта в Цесисе распроданы все билеты.

Напомним, шоумен ежегодно приезжает с выступлениями в Латвию. На этот раз, после двух выступлений в Цесисе, 6 августа он выступит в Лиепае, 7-го в Юрмале, 9-го в Рое, 10-го в Елгаве, а 12-го - в Даугавпилсе.

Организаторы концертов отмечают, что Максим Галкин всегда знает, как найти отклик в сердцах самых разных зрителей, объединяя поколения и культуры.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева осудили российское вторжение в Украину и покинули РФ. В 2024 году они стали почетными гостями на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин в заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

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