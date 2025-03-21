Лондонский аэропорт «Хитроу» закрыли на сутки из-за пожара на подстанции. Причина пожара властям неизвестна

Рейсы, которые уже успели отправиться в «Хитроу», либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы.

Пассажиры на лондонском вокзале Паддингтон, откуда ходят поезда в «Хитроу». В пятницу их отменили Фото: Reuters

Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.

Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом, отмечает, что последний раз «Хитроу» полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд в эфире Би-би-си сказал, что электросеть National Grid «делает все возможное», чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По его словам, ясности по поводу причин пожара пока нет.

«Слишком рано отвечать на этот вопрос. Мы не знаем причину этого пожара. Это, очевидно, беспрецедентное событие», — сказал министр.

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«Хитроу» — один из крупнейших аэропортов в мире Фото: Getty Images

«Пока пожарные бригады борются с инцидентом, у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть восстановлено в полной мере», — сказал представитель аэропорта.