В Риге задержан иностранец, оголявшийся перед детьми

Согласно обвинению, мужчина в период с 23 сентября по 28 октября 2024 года на улице и в общественном транспорте в Риге четыре раза оголял свой пенис и демонстрировал его девочкам, не достигшим 14-летнего возраста.

С целью идентификации мужчины Госполиция разместила в соцсетях фотографии упомянутого мужчины. Благодаря активному участию общественности мужчина был быстро опознан и 31 октября 2024 года задержан, после чего судья избрала ему меру пресечения - содержание под стражей.

Во время досудебного процесса мужчина свою вину не признал и дал показания, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл застегнуть брюки.

Мужчина ранее не был судим.

За такое преступление Уголовным законом предусмотрено наказание - лишение свободы до семи лет и надзор пробации на срок до пяти лет.

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