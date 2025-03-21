Самолет airBaltic на маршруте из Цюриха в Будапешт пережил технические проблемы

Он пояснил, что посадка прошла без происшествий, однако из-за неполадки самолет не смог постоянно добраться до места стоянки. Таким образом, пассажиры были доставлены в терминал аэропорта на аэродромных автобусах.

Зилбертс отметил, что пассажирам были забронированы новые полеты, а также последующие рейсы по маршруту Цюрих - Будапешт были обеспечены другим самолетом.

Сейчас самолет проходит техническую инспекцию, а также инженеры готовят техническую оценку, которую должны представить производителю самолета и Агентству гражданской авиации.

Архив LETA свидетельствует, что в 2022 году airBaltic начала развитие нового стратегического направления, сдав часть самолетов в аренду другим национальным авиакомпаниям стран Европейского союза (ЕС), в том числе швейцарской авиакомпании Swiss.

А в конце января прошлого года airBaltic и Swiss начали полеты в сотрудничестве. Во время соглашения о полетах Swiss добавляет код рейсов airBaltic по маршруту Цюрих - Рига - Цюрих, обеспечивая для airBaltic дополнительный пассажиропоток в сети ее маршрутов.

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