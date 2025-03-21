По словам источников Bloomberg, представители США практически не реагировали на действия одной из таких групп, занимающейся тем, чтобы не допустить поставок в Россию запчастей и оборудования, необходимых для производства вооружений.

Кроме того, американская сторона проявляла пассивность в группе, которая мониторит соблюдение установленных Большой семеркой (G7) ограничений цен на российскую нефть, указали эти же источники. Чиновники не могут сказать наверняка, связано ли это с решением США снизить свою вовлеченность в рабочие группы или же с нехваткой кадров.

Несколько раз на встречах с участием США присутствовали чиновники более низкого уровня, обладающие лишь ограниченными полномочиями для принятия решений, сообщили собеседники Bloomberg.

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