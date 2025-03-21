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Bloomberg: США не контролируют соблюдение санкций против России (1)

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль Фото: EPA/Scanpix

Администрация президента США Дональда Трампа фактически не принимает участия в нескольких группах, которые союзники создали для противодействия попыткам обойти санкции, введенные в отношении России. Об этом со ссылкой на европейских чиновников сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, представители США практически не реагировали на действия одной из таких групп, занимающейся тем, чтобы не допустить поставок в Россию запчастей и оборудования, необходимых для производства вооружений.

Кроме того, американская сторона проявляла пассивность в группе, которая мониторит соблюдение установленных Большой семеркой (G7) ограничений цен на российскую нефть, указали эти же источники. Чиновники не могут сказать наверняка, связано ли это с решением США снизить свою вовлеченность в рабочие группы или же с нехваткой кадров.

Несколько раз на встречах с участием США присутствовали чиновники более низкого уровня, обладающие лишь ограниченными полномочиями для принятия решений, сообщили собеседники Bloomberg.

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