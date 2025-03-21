На фоне продолжающихся протестов, вспыхнувших после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, власти Турции приняли решение запретить демонстрации в Анкаре и провинции Измир до 25 марта включительно.
На фоне протестов в крупнейших городах Турции введен запрет на демонстрации
Таким образом, запреты на проведение массовых акций теперь действуют во всех трех крупнейших городах страны: в Стамбуле, Анкаре и Измире. В Стамбуле аналогичное ограничение было введено еще в среду и останется в силе до воскресенья.
Ранее сообщалось, что популярный в народе мэр Стамбула был задержан в среду по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. Вместе с ним были задержаны еще несколько десятков человек.
Задержание оппозиционного политика, считающегося главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало широкий общественный резонанс, усилило тревогу за состояние демократии в стране и спровоцировало волну протестов в Стамбуле и ряде других городов. Представляющая Имамоглу оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) выступила с призывом к гражданам выйти на улицы и не подчиняться запретам на проведение демонстраций.
Вечером в четверг в нескольких турецких городах между протестующими и полицией произошли столкновения.
В это воскресенье у CHP запланированы внутрипартийные выборы. Предполагалось, что Имамоглу станет кандидатом от партии на пост президента. Очередные президентские выборы в Турции намечены на 2028 год, однако не исключается и возможность досрочных выборов.
Тем временем, как стало известно в пятницу, турецкие власти задержали 54 человека за высказывания в соцсетях, связанные с протестами. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликаи, силовые структуры проверили 326 аккаунтов, в которых публиковались провокационные записи с призывами к общественной ненависти и совершению преступлений. Об этом министр сообщил в соцсети X (ранее - Twitter).
Кроме того, в отношении 53 человек, принимавших участие в уличных акциях, выдвинуты уголовные обвинения.
Как сообщило агентство Anadolu, из 105 разыскиваемых лиц были задержаны 88, в том числе сам Имамоглу.
По версии прокуратуры, Имамоглу, сотрудничая с про-культурной Партией равенства и демократии народов (DEM), нанимал на работу в администрацию Стамбула людей, якобы связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и страны Запада считают террористической организацией.
В последнее время с аналогичными обвинениями в связях с РПК с должностей были сняты и другие мэры, представляющие DEM и CHP.
Если Имамоглу будет признан виновным по статье о терроризме, правительство Турции получит юридическое основание назначить на пост мэра Стамбула своего кандидата.
Напомним, что на муниципальных выборах 2019 года оппозиционные кандидаты впервые за 25 лет победили в Анкаре и Стамбуле. В 2024 году Экрем Имамоглу был переизбран на пост мэра Стамбула.
В своей официальной позиции CHP назвала задержание Имамоглу "политическим переворотом". Лидер партии Эзгир Эзель заявил: "Единственное преступление Имамоглу - его высокие рейтинги".
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