На фоне протестов в крупнейших городах Турции введен запрет на демонстрации

Тем временем, как стало известно в пятницу, турецкие власти задержали 54 человека за высказывания в соцсетях, связанные с протестами. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликаи, силовые структуры проверили 326 аккаунтов, в которых публиковались провокационные записи с призывами к общественной ненависти и совершению преступлений. Об этом министр сообщил в соцсети X (ранее - Twitter).

Кроме того, в отношении 53 человек, принимавших участие в уличных акциях, выдвинуты уголовные обвинения.

Как сообщило агентство Anadolu, из 105 разыскиваемых лиц были задержаны 88, в том числе сам Имамоглу.

По версии прокуратуры, Имамоглу, сотрудничая с про-культурной Партией равенства и демократии народов (DEM), нанимал на работу в администрацию Стамбула людей, якобы связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и страны Запада считают террористической организацией.

В последнее время с аналогичными обвинениями в связях с РПК с должностей были сняты и другие мэры, представляющие DEM и CHP.

Если Имамоглу будет признан виновным по статье о терроризме, правительство Турции получит юридическое основание назначить на пост мэра Стамбула своего кандидата.

Напомним, что на муниципальных выборах 2019 года оппозиционные кандидаты впервые за 25 лет победили в Анкаре и Стамбуле. В 2024 году Экрем Имамоглу был переизбран на пост мэра Стамбула.

В своей официальной позиции CHP назвала задержание Имамоглу "политическим переворотом". Лидер партии Эзгир Эзель заявил: "Единственное преступление Имамоглу - его высокие рейтинги".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!