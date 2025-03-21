В Латвии резко выросло число больничных: эксперты предупреждают о тревожной тенденции

За последние пять лет государственные расходы на оплату больничных трудоспособным гражданам выросли на 131,5 миллиона евро. В 2023 году на это было потрачено 331 миллион евро, в 2022-м - 359 миллионов, в 2021-м - 312 миллионов, а в 2020 году - 242 миллиона евро.

Рост расходов обусловлен не только повышением заработных плат, а значит, и увеличением объема страховых взносов, но и возросшим числом оплаченных дней болезни. Если до пандемии, в 2019 году, было подано около 345 300 заявлений на пособие по болезни, то в 2022 году - уже около 635 400. В 2023 и 2024 годах число таких заявлений немного сократилось, составив менее 430 000 в год.

Эксперты считают такую динамику тревожной, поскольку все чаще продолжительными заболеваниями страдают молодые работники.

За последние пять лет произошла пандемия Covid-19, а также значительно выросли зарплаты, что в совокупности увеличило общие суммы выплачиваемых пособий. Кроме того, с 2022 года государство начало оплачивать больничные с десятого дня болезни, тогда как ранее оплата начиналась с одиннадцатого дня.

Если сравнивать с допандемийным 2019 годом, когда число больничных составляло 345 000 в год, то в 2023 году их было почти на 84 000 больше. По данным Государственного агентства социального страхования, также на 1,5% увеличилось общее количество оплаченных дней болезни в течение года.

Иварс Ванадзиньш, директор Института охраны труда и гигиены окружающей среды Рижского университета имени Страдиня, считает, что эта тенденция обусловлена целым комплексом причин. В частности, стали чаще диагностироваться заболевания, требующие длительного восстановления - это, например, болезни опорно-двигательного аппарата, некоторые хронические заболевания (в том числе онкологические), а также психоэмоциональные расстройства - в частности, депрессия и синдром эмоционального выгорания.

"То, что мы наблюдаем в профессиональной среде - это стремительный рост так называемых психических заболеваний", - отметил Ванадзиньш.

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