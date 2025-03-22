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Угрожал ножом и портил чужое имущество: рижан годами терроризирует агрессивный сосед

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Человек с ножом
Человек с ножом Фото: chayanuphol/Shutterstock

В Риге, в Бишумуйже, уже несколько лет мужчина в состоянии алкогольного опьянения терроризируют соседей. Жители вспоминают, что последний инцидент произошел совсем недавно, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

"Вчера он ходил вечером здесь, искал каких-то детей. Поздно шарил по машинам, говорил, спрятались. Потом он кидал гири. Обратите внимание - вот это его окна, открытые которые. Он пытался сбить камеру - видеокамеру, которую поставили от него, чтобы он не портил наши машины. Потом он ломал мне двери просто так. Я была вынуждена поменять двери, поставить видеоглазок. И это его никак не смущало", - рассказала соседка.

В день съемки передачи мужчина с утра бегал вокруг с ножом и всем угрожал, рассказала женщина.

Агрессор не только повреждал имущество, но и выпустил мужу женщины в глаза перцовый газ, а несколько лет назад выбросил своего сына из окна третьего этажа. Тогда неадекватный сосед еще жил с семьей и детьми.

В Государственной полиции передаче указали, что на этот раз 36-летний мужчина был доставлен в Центр психиатрии и наркологии. В отношении агрессора, которые уже неоднократно попадал в поле зрения стражей порядка, начат административный процесс за нарушение общественного порядка.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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