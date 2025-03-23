Трамп спровоцирует кризис евро?

На первом заседании кабинета своей второй администрации президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести общую пошлину 25% на весь импорт из Евросоюза. Но прежде чем открывать европейский фронт в своей торговой войне, Трампу, возможно, захочется узнать о болезненном состоянии экономики континента: Германия переживает затяжной спад, а Италия и Франция не могут справиться с серьезными долговыми проблемами. Может быть, Трамп поймет, что его пошлины под лозунгом "Америка прежде всего" грозят спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис в еврозоне.