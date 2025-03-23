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Трамп спровоцирует кризис евро?

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В Европе готовятся к смене курса Вашингтона в случае победы Трампа
В Европе готовятся к смене курса Вашингтона в случае победы Трампа Фото: Ross D. Franklin/AP Photo/picture alliance

На первом заседании кабинета своей второй администрации президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести общую пошлину 25% на весь импорт из Евросоюза. Но прежде чем открывать европейский фронт в своей торговой войне, Трампу, возможно, захочется узнать о болезненном состоянии экономики континента: Германия переживает затяжной спад, а Италия и Франция не могут справиться с серьезными долговыми проблемами. Может быть, Трамп поймет, что его пошлины под лозунгом "Америка прежде всего" грозят спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис в еврозоне.

На этом могут возразить, что Трампа не интересует судьба Европы. Но вспомните, как негативно повлиял греческий долговой кризис 2010 года на американские и мировые финансовые рынки. Аналогичные кризисы во Франции и Италии, чья экономика в разы больше греческой и по размерам занимает второе и третье место в ЕС, приведут к реально катастрофическим последствиям для рынков и мировой экономики.

Это последнее, что нужно Трампу на посту президента.

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