На первом заседании кабинета своей второй администрации президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести общую пошлину 25% на весь импорт из Евросоюза. Но прежде чем открывать европейский фронт в своей торговой войне, Трампу, возможно, захочется узнать о болезненном состоянии экономики континента: Германия переживает затяжной спад, а Италия и Франция не могут справиться с серьезными долговыми проблемами. Может быть, Трамп поймет, что его пошлины под лозунгом "Америка прежде всего" грозят спровоцировать общеевропейскую рецессию и новый долговой кризис в еврозоне.
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Трамп спровоцирует кризис евро?
На этом могут возразить, что Трампа не интересует судьба Европы. Но вспомните, как негативно повлиял греческий долговой кризис 2010 года на американские и мировые финансовые рынки. Аналогичные кризисы во Франции и Италии, чья экономика в разы больше греческой и по размерам занимает второе и третье место в ЕС, приведут к реально катастрофическим последствиям для рынков и мировой экономики.