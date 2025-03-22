Трамп отменил допуск к секретной информации для Байдена и Харрис

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 марта, аннулировал допуски к секретной информации для бывшего президента Джо Байдена и экс-вице-президента Камалы Харрис, лишив их доступа к государственным тайнам.

Трамп еще в феврале заявил, что отменит допуск Байдена, лишив его права получать разведывательные сводки после ухода с поста. В пятницу он подтвердил это решение и добавил, что аннулирует допуски к секретной информации для других членов семьи Байдена, если у них такие были.

Доступ к секретным материалам также закрыт для ряда других бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома и служб национальной безопасности, в том числе для бывших госсекретарей Хиллари Клинтон и Энтони Блинкена, а также бывшего советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

В указе Трампа сказано, что упомянутым лицам больше не должен предоставляться доступ к засекреченным данным.

Ранее бывшие президенты США и высокопоставленные сотрудники служб национальной безопасности традиционно сохраняли доступ к секретной информации даже после ухода с поста.

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