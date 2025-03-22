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США сняли санкции с российского криптосервиса, помогавшего обходить санкции

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Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) исключил криптовалютный сервис Tornado Cash из санкционного списка и ослабил ограничения против его российского основателя, говорится на сайте ведомства.

Согласно отчету OFAC, криптосервис Tornado Cash был удален из списка SDN. 

В этот перечень входят частные лица и организации, на которых распространяются санкции.

Tornado Cash попал под санкции в августе 2022 года по обвинению в отмывании более 7 миллиардов долларов, включая 455 миллионов, украденных северокорейской хакерской группой Lazarus.

Сервис основал россиянин Роман Семенов, разыскиваемый ФБР за отмывание денег. По данным спецслужб, он и его партнеры помогали Lazarus Group переводить незаконные средства через заблокированные криптокошельки.

Хотя Семенов остается в санкционном списке за содействие Северной Корее, он был исключен из "списка лиц, осуществляющих существенную вредоносную деятельность с использованием кибертехнологий".

Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

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