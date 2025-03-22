Бывший президент Валдис Затлерс вошел в историю, подписав Указ № 2 о роспуске Сейма. В разговоре с программой Panorāma он признает, что сейчас поступил бы так же, сообщает портал lsm.lv.
Валдис Затлерс рассказал, жалеет ли он о своем решении распустить Сейм
В субботу, 22 марта, Валдис Затлерс отмечает 70-летний юбилей, а накануне с ним встретилась съемочная группа LTV.
Выдающийся хирург и руководитель больницы, который в 2007 году стал президентом Латвии. Его выдвижение вызвало острые дискуссии в обществе.
Затлерс так и не выяснил, кто принял окончательное решение предложить его кандидатуру. По его словам, ему сделали это предложение два коллеги-врача.
"Кто первый придумал эту идею - узнать невозможно. Мне предложили Янис Биркс и Янис Заржецкис. Процесс был хаотичным, и нет смысла искать правду - мы ее никогда не узнаем", - размышляет Затлерс.
Он считает, что у каждого президента есть свой исторический период.
"Для каждого времени выбирают того, кто лучше всего справится с ситуацией. Я помню день своего избрания: депутат Янис Шмитс подарил мне Библию, я открыл ее и прочитал: "Бог назначает правителей", - вспоминает бывший президент.
Отвечая на вопрос, как сегодня оценивает свое решение о роспуске Сейма, Затлерс уверен, что поступил правильно:
"Это был особенный момент, и я не знаю, повторится ли что-то подобное в истории Латвии. Сейчас я бы сделал то же самое".
Затлерс считает, что даже после окончания президентского срока у бывших лидеров остаются свои задачи. Он до сих пор встречает людей, которые узнают его на улице.
Его решение создать партию привело в политику новых людей, многие из которых до сих пор остаются у власти. В его команде были нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и другие известные политики.
"Да, это все "мои дети", но, когда они вырастают, не всегда делают так, как хотят родители", - заметил Затлерс.
Он продолжает следить за политикой и подчеркивает: если ты занимаешь пост, ты должен использовать предоставленную тебе власть.
"Власть нужно применять. Неуверенность и страх ошибиться - это ахиллесова пята нашей политической элиты", - сказал экс-президент.
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