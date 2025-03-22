Валдис Затлерс рассказал, жалеет ли он о своем решении распустить Сейм

В субботу, 22 марта, Валдис Затлерс отмечает 70-летний юбилей, а накануне с ним встретилась съемочная группа LTV.

Выдающийся хирург и руководитель больницы, который в 2007 году стал президентом Латвии. Его выдвижение вызвало острые дискуссии в обществе.

Затлерс так и не выяснил, кто принял окончательное решение предложить его кандидатуру. По его словам, ему сделали это предложение два коллеги-врача.

"Кто первый придумал эту идею - узнать невозможно. Мне предложили Янис Биркс и Янис Заржецкис. Процесс был хаотичным, и нет смысла искать правду - мы ее никогда не узнаем", - размышляет Затлерс.

Он считает, что у каждого президента есть свой исторический период.

Читайте также События Экс-президент Латвии Валдис Затлерс оказал чрезвычайную помощь пассажиру самолета Turkish Airlines

"Для каждого времени выбирают того, кто лучше всего справится с ситуацией. Я помню день своего избрания: депутат Янис Шмитс подарил мне Библию, я открыл ее и прочитал: "Бог назначает правителей", - вспоминает бывший президент.

Отвечая на вопрос, как сегодня оценивает свое решение о роспуске Сейма, Затлерс уверен, что поступил правильно: