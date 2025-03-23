Гражданин Италии, получивший от Путина российский паспорт, не смог вывезти из Эстонии дрон. Rus.Postimees узнал, что этот человек тесно связан с российской пропагандой, регулярно посещает оккупированные территории Украины и распространяет в ЕС подсанкционные материалы.
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Кремлевский пропагандист попался на границе Эстонии с РФ: "Нелегально вез деньги и дрон"
Российские государственные медиа в среду, 19 марта, распространили несколько сообщений о проблемах человека по имени Андреа Лучиди, с которыми он якобы столкнулся при попытке выехать из Эстонии в Россию. Уроженец Италии с 2022 года жил в РФ. В январе 2024 года Лучиди, который "работает в Донбассе", получил российский паспорт, отмечали СМИ РФ.