В Вецмилгрависе из пожара в пятиэтажном доме спасен человек

В 3:03 Государственная пожарная служба получила вызов на улицу Крейменю в Вецмилгрависе, где в квартире на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме образовалось сильное задымление. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что причиной задымления стала подгоревшая пища. В квартире не было детектора дыма. Спасенный с места происшествия человек был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Пожарные завершили работу на улице Крейменю в 4:05.

В Ремтской волости Салдусского края горел одноэтажный металлический ангар с производственным оборудованием и отходами на площади 900 квадратных метров. Из ангара было вывезено около 600 кубометров отходов.

На улице Межа в Риге на лестничной клетке четырехэтажного жилого дома горел электрораспределительный щит площадью три квадратных метра.

За минувшие сутки в VUGD поступило 109 вызовов - 69 на пожары, в том числе 38 пожаров прошлогодней травы и четыре лесных пожара, 26 на спасательные работы и еще 14 вызовов были ложными.

Большинство вчерашних возгораний травы не превышали 1000 квадратных метров. Самые крупные такие пожары были потушены в Латгальском регионе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!