Литва собирается установить на границе с Россией и Беларусью несколько уровней укреплений, включая противопехотные и противотанковые мины. Об этом в субботу, 22 марта, сообщило Минобороны страны.

В сообщении ведомства говорится, что на встречах министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось "обновление и расширение концепции контрмобильности". При этом Шакалене ссылалась на польский опыт. "Региональные партнеры намерены добиваться финансирования Евросоюза для достижения этой цели", - добавили в литовском Минобороны.

18 марта замминистра обороны Польши Павел Бейда в эфире радиостанции RMF заявил, что в рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" на границе с РФ и РБ запланирована установка противопехотных мин. Бейда отметил, что сейчас у Польши нет противопехотных мин, но есть "возможности их произвести", и что речь может идти "о нескольких сотнях тысяч, о миллионе штук".