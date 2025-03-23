Когда в Ильгюциемс начнут ходить низкопольные трамваи?

В думе нет ясности по дальнейшим действиям

В декабре председатель ответственной Комиссии по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Мирослав Кодис ("Новое Единство") признал в интервью Латвийскому радио, что для открытия нового маршрута не хватает средств. Рассмотреть этот вопрос комиссия планировала после утверждения бюджета самоуправления, то есть после января. Однако до сих пор этого не произошло.

На вопрос, почему комиссия не занялась этим вопросом, Кодис переложил ответственность на Департамент городской среды и мобильности. В самоуправлении поясняют, что первый вариант плана не был передан на рассмотрение комиссии, так как Rīgas satiksme разрабатывает новый проект.

"Когда департамент получит вторую версию предложения, которую сейчас разрабатывает Rīgas satiksme, тогда и можно будет дать четкий ответ о дальнейших шагах", – заявила представитель департамента Лелде Рудзика.

"После того как комиссия рассмотрит как первый маршрут, так и предложенную альтернативу, тогда и станет ясно, какие будут дальнейшие действия", - добавила она.

Финансовый компромисс возможен

По словам директора финансового департамента Рижской думы Улдиса Ракстиньша, финансовый компромисс можно будет найти. Это дает надежду, что низкопольные трамваи все же начнут курсировать между Ильгюциемсом и Кенгарагсом.

"Финансовый департамент настроен положительно по поводу открытия нового маршрута. Сейчас обсуждается, будет ли его стоимость 1,6 миллиона евро или несколько меньше. Поскольку год уже начался, возможно, сумма составит менее 1 миллиона евро. В ближайшее время, думаю, мы согласуем расчеты, и маршрут будет запущен. Очевидно, что здесь сталкиваются два интереса: Rīgas satiksme хочет минимизировать риски и избежать убытков, а самоуправление - сократить расходы", - объясняет Ракстиньш.

Движение низкопольных трамваев в Ильгюциемс, возможно, откроют в мае.

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