В Риге движение низкопольных трамваев в Ильгюциемс, возможно, запустят уже в мае. Как выяснило Латвийское радио, в компании Rīgas satiksme разрабатывают новые предложения. Почти год назад предприятие подало в самоуправление инициативу о соединении Ильгюциемса с Кенгарагсом, однако ответственная комиссия думы до сих пор не рассмотрела этот план, несмотря на то, что необходимая инфраструктура была готова еще летом. Почему городские власти медлят с принятием решения, и найдутся ли в бюджете средства на новый маршрут - в этом разбиралось Латвийское радио, сообщает портал lsm.lv.
Когда в Ильгюциемс начнут ходить низкопольные трамваи?
Невозможно понять, кто за что отвечает, - так можно охарактеризовать ситуацию в Рижской думе, где уже долгое время игнорируются предложения, поданные в мае прошлого года предприятием Rīgas satiksme, о том, как эффективнее использовать современные трамваи.
Деньги на расходы не выделены
Чтобы открыть новый маршрут Ильгюциемс - Кенгарагс и внести другие изменения в маршрутную сеть, из бюджета самоуправления в год потребуется дополнительно 1,6 миллиона евро. Такие расчеты были сделаны в компании Rīgas satiksme, где признают, что в этом году самоуправление не выделило им деньги на эти расходы. Поэтому компания подготовила новые предложения, которые планирует подать в самоуправление в начале апреля.
"Это будут более мелкие изменения или несколько иной вариант. Обсуждать детали будем после утверждения. Тогда мы обязательно проинформируем и расскажем подробнее. Однако этот вариант не предусматривает трамвайное сообщение между Ильгюциемсом и Кенгарагсом, но, в любом случае, низкопольный трамвай в Ильгюциемс он включает", - рассказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
На вопрос, означает ли этот план меньшие затраты, она ответила утвердительно: расходы действительно будут ниже, и реализация возможна за счет внутренних ресурсов.
В думе нет ясности по дальнейшим действиям
В декабре председатель ответственной Комиссии по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок Мирослав Кодис ("Новое Единство") признал в интервью Латвийскому радио, что для открытия нового маршрута не хватает средств. Рассмотреть этот вопрос комиссия планировала после утверждения бюджета самоуправления, то есть после января. Однако до сих пор этого не произошло.
На вопрос, почему комиссия не занялась этим вопросом, Кодис переложил ответственность на Департамент городской среды и мобильности. В самоуправлении поясняют, что первый вариант плана не был передан на рассмотрение комиссии, так как Rīgas satiksme разрабатывает новый проект.
"Когда департамент получит вторую версию предложения, которую сейчас разрабатывает Rīgas satiksme, тогда и можно будет дать четкий ответ о дальнейших шагах", – заявила представитель департамента Лелде Рудзика.
"После того как комиссия рассмотрит как первый маршрут, так и предложенную альтернативу, тогда и станет ясно, какие будут дальнейшие действия", - добавила она.
Финансовый компромисс возможен
По словам директора финансового департамента Рижской думы Улдиса Ракстиньша, финансовый компромисс можно будет найти. Это дает надежду, что низкопольные трамваи все же начнут курсировать между Ильгюциемсом и Кенгарагсом.
"Финансовый департамент настроен положительно по поводу открытия нового маршрута. Сейчас обсуждается, будет ли его стоимость 1,6 миллиона евро или несколько меньше. Поскольку год уже начался, возможно, сумма составит менее 1 миллиона евро. В ближайшее время, думаю, мы согласуем расчеты, и маршрут будет запущен. Очевидно, что здесь сталкиваются два интереса: Rīgas satiksme хочет минимизировать риски и избежать убытков, а самоуправление - сократить расходы", - объясняет Ракстиньш.
Движение низкопольных трамваев в Ильгюциемс, возможно, откроют в мае.
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