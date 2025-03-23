Видео Последнее мирное лето Европы? Тревожный прогноз немецкого историка

В интервью он подчеркнул, что главная проблема - это боеприпасы. По словам военного историка, с 1990 года их закупали только в количествах, необходимых для учений, но не для войны.

"Еще во времена Холодной войны боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат было достаточно, планы мобилизации были готовы. Но боеприпасов обычно хватало всего на 7–10 дней", - отметил Найтцель.

Историк добавил, что к категории боеприпасов следует отнести и беспилотники, которых также не хватает.

Кроме того, разведка тоже станет проблемой, если США прекратят поддержку в этой сфере, считает историк.

"У нас слишком мало спутников… Нам также нужна более мощная система противовоздушной обороны. Как мы можем защититься от ракет, вертолетов, самолетов?" - задался вопросом эксперт.

Несмотря на эти угрозы, Найтцель выразил надежду, что европейцы смогут справиться даже без помощи США, хотя раньше они всегда рассчитывали на американцев.

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"Вспомните войну в Косово: 75% всех авиаударов наносили США. В Ираке и Афганистане европейцы фактически играли вспомогательную роль. А когда США ушли, европейцы тоже покинули эти страны, хотя в ЕС 500 миллионов жителей. Мы всегда были в тени США", - подчеркнул историк.

Эксперт напомнил, что страны НАТО давали военные обещания, подкрепленные конкретными планами.

"Мы обещали, что в 2025 году у нас будет готова к развертыванию тяжелая дивизия, в том числе в Литве. Сейчас 10-я бронетанковая дивизия создана, но она не боеспособна. Для нее даже не выделен бюджет. А ведь это наш приоритет, и мы это обещали НАТО. Нам нужно всерьез относиться к этим вопросам как к военному проекту и задать себе главный вопрос: какова боевая готовность Бундесвера? Все, что усиливает наши боевые возможности, - хорошо. Все остальное можно оставить в стороне!"

В то же время Найтцель считает, что демократические страны способны на многое. Даже если США ослабят свое влияние в НАТО, альянс по-прежнему останется сильным.

"Канада остается в альянсе. Из Парижа, Лондона, а теперь и из Берлина поступают обнадеживающие сигналы: возможно, европейцы наконец-то научатся самостоятельно стоять на ногах", - резюмировал историк.

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