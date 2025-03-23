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Мошенники отправляют фальшивые сообщения от имени VUGD

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Мошенники отправляют фальшивые сообщения от имени VUGD
Мошенники отправляют фальшивые сообщения от имени VUGD Фото: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests/"X"

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в соцсети X обратила внимание жителей на мошеннические сообщения, которые рассылаются на телефоны жителей от имени VUGD.

В сообщениях якобы просят в течение 72 часов отметить на карте ближайшее убежище на случай тревоги. К сообщению прилагается ссылка, которая не имеет отношения к официальным онлайн-ресурсам VUGD.

"Государственная пожарно-спасательная служба не рассылает такие сообщения - это мошенничество. Пожалуйста, не переходите по ссылке и не вводите свои данные", - предупреждает VUGD.

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