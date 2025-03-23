Почему деньги на оплату услуг фармацевтов могут закончиться раньше времени?

Чтобы получить государственное финансирование, аптеки теперь должны вносить в систему и бумажные рецепты. До реформы это требовалось только для компенсируемых лекарств, и министерство не отслеживало, сколько именно бумажных рецептов в обороте. Теперь выяснилось, что из 13 миллионов обработанных рецептов в прошлом году около 2 миллионов были бумажными.

Хосам Абу Мери, министр здравоохранения ("Новое Единство"):

"Невозможно, чтобы в Латвии вдруг резко удвоилось количество рецептов на несколько миллионов."

NP: То есть, по вашему мнению, здесь есть элементы недобросовестности?

ХА: Возможно. Но не воспринимайте это как окончательное утверждение. Я говорю, что мы подождем немного, чтобы получить более точный ответ. Пока все данные указывают на причины этого - декабрь, сезонность и так далее. А летом, как правило, наблюдается резкий спад.