Почти три месяца прошло с момента вступления в силу новых принципов ценообразования на лекарства. Одним из нововведений реформы является плата за услуги фармацевта, которую жители видят в чеках аптек. Часть этой суммы оплачивает покупатель, а часть компенсирует государство. В бюджете здравоохранения на этот год на эти цели было выделено почти 10 миллионов евро, но уже за два месяца израсходована четвертая часть выделенной суммы, и к концу года ее может не хватить, сообщает передача Nekā personīga.
Почему деньги на оплату услуг фармацевтов могут закончиться раньше времени?
Новая модель ценообразования изменила систему, которая существовала в Латвии 20 лет. Министерство здравоохранения обещало, что в результате реформы лекарства станут дешевле. В январе министерство представило первые результаты и, согласно его расчетам, реформа работает - цены снизились для большего числа медикаментов, а подорожали лишь немногие.
Однако крупные фармацевтические дистрибьюторы и аптеки критиковали реформу, предупреждая, что из-за нее аптеки могут закрыться, а лекарства станут менее доступными. Однако за два с половиной месяца ситуация существенно не изменилась.
"Количество аптек не уменьшилось – как было около 800 аптек, так и осталось. Мы также не наблюдаем каких-либо значительных изменений в процессах. Поэтому продолжаем динамически анализировать ситуацию. Что касается повышения или снижения цен, а также доступности лекарств, мы оцениваем это еженедельно", - рассказала Инесе Каупере, директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения.
Ранее аптеки могли свободно устанавливать свою наценку на лекарства - она составляла определенный процент от цены производителя. Чем ниже была цена препарата, тем больше мог быть процент наценки.
Теперь же этот механизм зафиксирован, и министерство предполагало, что прибыль аптек снизится. Чтобы частично компенсировать потери, была введена плата за услуги фармацевта. В зависимости от местоположения аптеки, эта плата составляет 1,5 или 2,5 евро. 75 центов из этой суммы платит покупатель, остальное покрывает государство.
На оплату платы за услуги фармацевта государство выделило 9,4 миллиона евро. За первые два месяца уже потрачена четвертая часть этой суммы. Министерство здравоохранения не видит в этом проблемы и заявляет, что необходимо больше времени для анализа ситуации.
Министерство рассчитало необходимые расходы, основываясь на количестве рецептов, обслуженных аптеками в предыдущие годы. Например, в прошлом году их было 13 миллионов. Однако в этом году число рецептов увеличилось.
Если в январе 2023 года аптеки обработали чуть более 1,3 миллиона рецептов, то в 2024 году - на 170 тысяч больше. В первый месяц года государство потратило за услуги фармацевта 1,3 миллиона евро, а в феврале - чуть менее 1,2 миллиона.
Это означает, что на данный момент уже израсходовано почти 2,5 миллиона евро из выделенного бюджета. При таком темпе финансирование закончится уже к середине сентября.
На вопрос журналистов о том, хватит ли финансирования до конца года, Инесе Каупере, директор Департамента фармации Министерства здравоохранения, ответила следующее:
"Понимаете, я сейчас ничего не могу сказать, потому что у нас есть полные данные только за один месяц. Данные за второй месяц мы уточняем. Посмотрим, что будет в апреле, мае, июне. Если смотреть на январские тенденции, то потребление оказалось выше, чем мы планировали, но этот процесс нужно оценивать в динамике".
Министерство объясняет рост спроса на лекарства высокой заболеваемостью гриппом. Однако в расчетах была допущена ошибка, так как не учитывалось, что в обороте все еще большое количество бумажных рецептов.
Чтобы получить государственное финансирование, аптеки теперь должны вносить в систему и бумажные рецепты. До реформы это требовалось только для компенсируемых лекарств, и министерство не отслеживало, сколько именно бумажных рецептов в обороте. Теперь выяснилось, что из 13 миллионов обработанных рецептов в прошлом году около 2 миллионов были бумажными.
Хосам Абу Мери, министр здравоохранения ("Новое Единство"):
"Невозможно, чтобы в Латвии вдруг резко удвоилось количество рецептов на несколько миллионов."
NP: То есть, по вашему мнению, здесь есть элементы недобросовестности?
ХА: Возможно. Но не воспринимайте это как окончательное утверждение. Я говорю, что мы подождем немного, чтобы получить более точный ответ. Пока все данные указывают на причины этого - декабрь, сезонность и так далее. А летом, как правило, наблюдается резкий спад.
"Полипрагмазия (одновременное назначение множества лекарств) или двойное выписывание одних и тех же препаратов - это также вопрос к фармацевтам. Однако они могут заметить это только в том случае, если смогут проверить соответствие назначений. В настоящее время фармацевт в аптеке видит только актуальные рецепты, которые еще не были получены пациентом. Это усложняет фармацевтический контроль. Если бы у нас была возможность видеть хотя бы историю назначенных и полученных лекарств за последние три месяца, это значительно помогло бы избежать ошибок и случаев двойного назначения медикаментов", - сказала Агнесе Ритене, председатель правления Ассоциации аптек.
В начале реформы аптеки жаловались на проблемы с внесением бумажных рецептов в систему. Например, система автоматически не отображала, имеет ли пациент право на государственное софинансирование. Этот вопрос уже урегулирован, но остается проблема с пересчетами компенсаций государством.
Аптеки считают, что данные, собранные Латвийским центром цифрового здравоохранения (LDVC), содержат ошибки, из-за чего государство выплачивает им меньше средств, чем полагается.
"Аптеки рассматривают это как проблему, поскольку они не видят эти рецепты в системе управления информацией. Они беспокоятся о том, что не получат оплату за фармацевтическую услугу […] Мы их успокаиваем и объясняем, что валидация данных будет проведена. Если они отправляют списки рецептов, которые, по их мнению, должны отображаться в системе управления информацией, мы их проверяем", - рассказала Инесе Баринска, руководитель проектов отдела управления услугами LDVC.
"Мы ни разу не фиксировали, что проблема исходит от аптек. Было выявлено, что у аптек с филиалами наблюдается значительная путаница с оплатой рецептов. […] Мы видим, что это может составлять около 5%-10% от общего количества рецептов. Это довольно значительный объем. Каждая аптека решает этот вопрос напрямую с LDVC", - отметила Агнесе Ритене.
Рост спроса на лекарства также отражается в закупках аптек у оптовых поставщиков. В январе этого года они приобрели на 240 тысяч единиц больше, чем в прошлом году. В феврале наблюдается небольшое снижение - по собранным данным, аптеки закупили на 30 тысяч единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Я могу согласиться, что выглядит так, будто в январе пациенты ждали снижения цен и специально откладывали покупку некоторых лекарств с прошлого года, а затем купили их в январе. Это можно заметить. В то же время февраль был более спокойным, и количество покупок сократилось. В марте мы еще будем подводить итоги, но я не думаю, что количество рецептов будет таким же высоким, как в январе", - рассуждает Агнесе Ритене.
В министерстве отвергают возможность того, что к концу года жителям придется оплачивать полную стоимость услуг фармацевта. Однако также не могут гарантировать, что выделенных средств хватит на весь год.
Хосам Абу Мери, министр здравоохранения ("Новое Единство"):
NP: Но если у министерства закончатся деньги на софинансирование, что делать?
HA: Государство приняло решение, что оно это обеспечит. Значит, нам нужно найти финансирование.
NP: То есть вы будете искать финансирование?
HA: Конечно, ведь это принятое решение, и государство не останется в долгу.
Министерство также признает, что проблемы с доступностью медикаментов сохраняются. По данным Государственного агентства лекарств, около 1% из 7628 зарегистрированных в Латвии препаратов по-прежнему недоступны. Улучшить ситуацию министерство надеется с помощью поправок в закон, которые позволят аптекам и больницам закупать признанные в других странах ЕС лекарства без их регистрации в Латвии.
Министерство здравоохранения планирует представить первые выводы о ходе реформы в апреле. Тогда будут полностью собраны данные за первый квартал, и станет ясно, хватит ли выделенных средств на оплату фармацевтической пошлины до конца года.
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