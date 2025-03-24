Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на пляже, а кто готовился к мероприятию!
Необычная Литвинова, Стужук готовится к родам, а Амината к телешоу
Женя Мильковский гулял по Лос-Анджелесу
Татьяна Мингалимова в белом
Новая фотосессия Насти Каменских
Элина Глузунова была на море
Лева Би-2 в цветах
Дуа Липа выступила в Австралии
Дуа Липа встретила Донателлу Версаче
София Стужук готовится к родам
Ким Кардашьян на празднике
Светлана Лобода снимала клип на море
Вера Брежнева гуляла
Маркус Рива зазывал народ
Амината готовилась к телешоу
Божена Рынска показала дочь
Эмилс Балцерис катался на мотороллере
Евгений Чичваркин путешествовал
Рената Литвинова вновь в необычном платье
Максим Бусел и Лиза Мания в Лондоне
Лайма Вайкуле приглашает на фестиваль
Яна Брук говорила о красоте
Теннис с Ириной Шейк
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