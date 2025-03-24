Видео К чему может привести закрытие независимых СМИ? Мнение экспертов

"Когда Россия пытается стереть белорусскую идентичность, "Радио Свобода" борется с этим с помощью правды. Медиа рассказывает, как Лукашенко помогает Путину, как Беларусь используется в качестве военной базы и как кремлевская пропаганда распространяется в нашей стране. Радио - это свободный голос. Чрезвычайно важно поддерживать свободные медиа, чтобы они могли продолжать свою работу. Поверьте мне, если не будет свободного голоса, очень быстро пропагандистские послания отравят умы людей", - заявила в интервью De facto лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. Она также подчеркнула, что независимые западные СМИ удерживают внимание мира на проблемах подавленной демократии в Беларуси, включая ситуацию с политическими заключенными.

Эксперты сходятся во мнении, что "Радио Свобода" и "Голос Америки" не являются главными опорами демократии в Европе. Однако их возможное закрытие, в сочетании с мощным давлением российской дезинформации, может серьезно повлиять на общественное мнение в ряде нестабильных стран Европы и Центральной Азии.

"В Европе есть ряд стран, где политические лидеры имеют выраженные популистские и авторитарные тенденции. Та же Венгрия на протяжении многих лет. Мы видим ситуацию в Словакии, турбулентность, например, в Румынии. Есть тяга к авторитаризму, которая, конечно, может ослабить всю европейскую структуру", - прокомментировал директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

В свою очередь, исследовательница Хельсинкского университета, историк Уна Бергмане назвала исчезновение двух радиостанций тревожным сигналом в более широком контексте американской внешней политики.

"Речь идет не просто об отказе США от этих двух радиостанций, но в целом о проведении про-кремлевской политики и об отступлении от глобальных позиций. Это очень опасно! Это создает вакуум власти, который постараются заполнить Китай и Россия", - заключила исследовательница.

Видео: Сюжет программы De facto

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