Сотрудники медиакомпании "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода", в том числе рижского бюро, обеспокоены своим будущим, однако, в отличие от коллег из "Голоса Америки", продолжают работу. Как сообщает латвийская программа De facto, эксперты считают, что возможное закрытие этих редакционно независимых СМИ откроет более широкую дорогу пропаганде России и Китая.
Видео ⟩ К чему может привести закрытие независимых СМИ? Мнение экспертов
Голос Америки» вышел в европейский эфир в 1942 году, чтобы противостоять пропаганде нацистской Германии. После войны радиостанция стала источником правдивой информации для жителей советского блока. При российском диктаторе Владимире Путине Россия объявила "Голос Америки" иностранным агентом. Но администрация американского лидера Дональда Трампа заставила СМИ замолчать.
В воскресенье, 16 марта, журналист Андрей Цветков после семи лет работы в "Голосе Америки" получил электронное письмо с уведомлением об увольнении.
"Об этом писал Илон Маск. Он утверждал, что Европа давно свободна. Соответственно, зачем нужны такие радиостанции, как "Радио Свободная Европа" или "Радио Свобода"? О нас он сказал, что мы ультралевые либералы, которые разговаривают сами с собой", - пояснил журналист. Теперь "Голос Америки" прекратил вещание.
В то же время "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" (РСЕ/РС), хотя и осталось без финансирования США, пока продолжает транслировать новости.
Его передачи слушают жители 23 стран, включая Россию, Украину, Иран и Афганистан. Медиакомпания подала в суд на свою материнскую организацию - Агентство глобальных медиа США и ответственных чиновников, аргументируя иск тем, что решения о федеральных расходах может принимать только Конгресс.
Вопрос о возможной финансовой поддержке обсуждается на уровне Европейского союза. Латвия, вместе с девятью другими странами, выступает за поддержку. Однако когда будет принято решение - неизвестно. Между тем собственных средств у медиакомпании хватит лишь на один месяц работы.
Бывший президент организации и профессор Колумбийского университета Томас Кент в интервью De facto подчеркнул, что журналисты РСЕ/РС могут позволить себе освещать, например, случаи коррупции в странах, где для местных журналистов это было бы слишком опасно.
"Наша миссия - поддерживать свободные медиа в странах, где их нет или где они подвергаются сильному давлению", - отметил Томас Кент.
Россия долгое время пыталась ограничить Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), сначала объявив его иностранным агентом, а после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году - нежелательной организацией, то есть запрещенной.
Это означает, что российским гражданам запрещено сотрудничать с медиа, независимо от места их проживания. Под сотрудничеством понимается даже репост новостей в социальных сетях.
Директор проекта Current Time при РСЕ/РС Павел Буторин в интервью De facto выразил беспокойство за примерно 300 журналистов из России, находящихся в изгнании: "Многих из них режим Путина объявил иностранными агентами, и им грозит тюремное заключение или даже что-то хуже, если они вернутся домой".
Бюро радиостанции в Москве несколько лет назад частично переехало в Латвию. Из 61 журналиста РСЕ/РС, работающего в Риге, около 50 являются гражданами России.
"Наверное, каждую ситуацию придется рассматривать индивидуально. Но, учитывая, что их работа признана в России нежелательной, нам нужно учитывать это при принятии любых дальнейших решений", - заявила министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные").
"Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" работало в Риге до 2004 года. Однако два года назад оно открыло новое бюро, создающее контент на русском языке и задуманное как противовес кремлевской пропаганде.
С 2022 года здесь работает опытный журналист Дмитрий Новиков. Новость о прекращении финансирования вызвала у него, как и у многих других сотрудников, тревогу. Тем не менее, он подчеркивает, что все настроены продолжать свою миссию, пока это возможно.
"Миссия очень простая - рассказывать огромной российской аудитории, которой уже 20 лет промывают мозги информацией только из кремлевских источников, что существуют и другие мнения в этой стране и что критическое мышление - это важно," - отметил Дмитрий Новиков.
Журналисты рижского бюро создают контент на русском языке, включая материалы о событиях в странах Балтии. По данным исследования Kantar, в прошлом году канал Current Time в Латвии ежедневно смотрели 40,6 тыс. зрителей.
В России материалы "Радио Свобода" в 2023 году еженедельно смотрели 10 миллионов человек, или почти 8% взрослого населения (Источник: Gallup World Poll).
Несмотря на это, Россия, как и Беларусь, прилагает значительные усилия для блокировки западных платформ и удаления альтернативных точек зрения из информационного пространства.
"Когда Россия пытается стереть белорусскую идентичность, "Радио Свобода" борется с этим с помощью правды. Медиа рассказывает, как Лукашенко помогает Путину, как Беларусь используется в качестве военной базы и как кремлевская пропаганда распространяется в нашей стране. Радио - это свободный голос. Чрезвычайно важно поддерживать свободные медиа, чтобы они могли продолжать свою работу. Поверьте мне, если не будет свободного голоса, очень быстро пропагандистские послания отравят умы людей", - заявила в интервью De facto лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. Она также подчеркнула, что независимые западные СМИ удерживают внимание мира на проблемах подавленной демократии в Беларуси, включая ситуацию с политическими заключенными.
Эксперты сходятся во мнении, что "Радио Свобода" и "Голос Америки" не являются главными опорами демократии в Европе. Однако их возможное закрытие, в сочетании с мощным давлением российской дезинформации, может серьезно повлиять на общественное мнение в ряде нестабильных стран Европы и Центральной Азии.
"В Европе есть ряд стран, где политические лидеры имеют выраженные популистские и авторитарные тенденции. Та же Венгрия на протяжении многих лет. Мы видим ситуацию в Словакии, турбулентность, например, в Румынии. Есть тяга к авторитаризму, которая, конечно, может ослабить всю европейскую структуру", - прокомментировал директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.
В свою очередь, исследовательница Хельсинкского университета, историк Уна Бергмане назвала исчезновение двух радиостанций тревожным сигналом в более широком контексте американской внешней политики.
"Речь идет не просто об отказе США от этих двух радиостанций, но в целом о проведении про-кремлевской политики и об отступлении от глобальных позиций. Это очень опасно! Это создает вакуум власти, который постараются заполнить Китай и Россия", - заключила исследовательница.
Видео: Сюжет программы De facto
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