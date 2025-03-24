Невозможно положить конец войне, не общаясь с обеими сторонами, не понимая, что нужно каждой из них, а затем не пытаясь объединить их, указал Стивен Уиткофф.

Не считает Путина "плохим парнем"

Ранее в интервью Такеру Карлсону, опубликованном 21 марта, спецпосланник президента США заявил, что не считает Путина "плохим парнем". "Это - сложная ситуация, эта война и все составляющие, которые к ней привели. Знаете, никогда не бывает, что только один человек (приводит к определенному исходу. - Ред.)", - добавил он.

Американский чиновник утверждал, что президент РФ молился за Трампа после покушения на последнего во время предвыборного митинга 13 июля 2024 года в Батлере (штат Пенсильвания). По версии спецпосланника, Путин пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за Трампа. "Не потому что (Трамп. - Ред.) мог стать президентом США, а потому что у него была дружба с ним", - заявил Стивен Уиткофф.

Он также отметил, что Путин заказал портрет Трампа у одного из ведущих российских художников. Во время визита спецпосланника в Москву российский лидер якобы попросил его передать картину президенту США - Трампа этот жест тронул, заявил собеседник Карлсона.

Дональд Трамп послал сигнал Владимиру Путину, что они - "два великих лидера" - будут "разбираться в этом конфликте", указал Уиткофф.

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