Cпецпосланник Дональда Трампа считает, что сейчас - "совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны".
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет захватывать "всю Европу". Уиткофф дал интервью телеканалу Fox News, вышедшее в воскресенье, 23 марта.
"Я просто не вижу, что он (Путин. - Ред.) хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем во время Второй мировой войны", - заявил он, добавив, что в тот период не было формата НАТО.
Комментарий сделан в преддверии переговоров в Джидде. В воскресенье, 23 марта, делегация США должна встретиться в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами и обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией. В понедельник, 24 марта, американские и российские официальные лица проведут свой переговорный раунд.
"Чувствую, что он хочет мира"
"Чувствую, что он (Путин. - Ред.) хочет мира", - заявил Уиткофф. "Думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня между двумя странами в Черном море", - добавил он. После этого, по его мнению, должен наступить естественный переход к "полноценному прекращению огня".
Невозможно положить конец войне, не общаясь с обеими сторонами, не понимая, что нужно каждой из них, а затем не пытаясь объединить их, указал Стивен Уиткофф.
Не считает Путина "плохим парнем"
Ранее в интервью Такеру Карлсону, опубликованном 21 марта, спецпосланник президента США заявил, что не считает Путина "плохим парнем". "Это - сложная ситуация, эта война и все составляющие, которые к ней привели. Знаете, никогда не бывает, что только один человек (приводит к определенному исходу. - Ред.)", - добавил он.
Американский чиновник утверждал, что президент РФ молился за Трампа после покушения на последнего во время предвыборного митинга 13 июля 2024 года в Батлере (штат Пенсильвания). По версии спецпосланника, Путин пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился за Трампа. "Не потому что (Трамп. - Ред.) мог стать президентом США, а потому что у него была дружба с ним", - заявил Стивен Уиткофф.
Он также отметил, что Путин заказал портрет Трампа у одного из ведущих российских художников. Во время визита спецпосланника в Москву российский лидер якобы попросил его передать картину президенту США - Трампа этот жест тронул, заявил собеседник Карлсона.
Дональд Трамп послал сигнал Владимиру Путину, что они - "два великих лидера" - будут "разбираться в этом конфликте", указал Уиткофф.
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