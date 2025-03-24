Видео Украинцы уничтожили четыре российских вертолета

В ходе одной из недавних операций Силы специальных операций украинской армии во взаимодействии с Главным разведывательным управлением, ракетными войсками и артиллерией применили ракетные установки HIMARS для нанесения удара по замаскированному аэродрому в тылу противника.

"И снова враг думал, что глубоко в тылу он недосягаем. Мы в очередной раз доказали, что для Сил специальных операций нет ничего недосягаемого", - говорится в заявлении.

💥 Russia: Ukraine destroyed 2x Ka-52 and 2x Mi-8 helicopters parked in Belgorod region with HIMARS M30A2 GMLRS precision missiles, each with 180,000 tungsten balls in the warhead. pic.twitter.com/XDgVThFEcu — Igor Sushko (@igorsushko) March 24, 2025

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