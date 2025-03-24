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Видео Украинцы уничтожили четыре российских вертолета

Обновлено 24 марта 2025, 10:28
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Фото: EPA/Scanpix

Украинская армия в Белгородской области России уничтожила два боевых вертолета Ка-52 и два многоцелевых вертолета Ми-8, сообщили в понедельник, 24 марта, Силы специальных операций Украины.

В ходе одной из недавних операций Силы специальных операций украинской армии во взаимодействии с Главным разведывательным управлением, ракетными войсками и артиллерией применили ракетные установки HIMARS для нанесения удара по замаскированному аэродрому в тылу противника.

"И снова враг думал, что глубоко в тылу он недосягаем. Мы в очередной раз доказали, что для Сил специальных операций нет ничего недосягаемого", - говорится в заявлении.

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