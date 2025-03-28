"Бурлеск - это не проституция": актриса Зоя Штифель о своем откровенном шоу

Она активно продвигает в Латвии искусство бурлеска. В передаче TVNET+ "В чем фишка?" Зоя откровенно рассказала, что такое танцевать бурлеск, почему она не считает это проституцией, а также о своем визуальном сходстве с "матерью этого жанра" Дитой фон Тиз.

Видео: Зоя Штифель (Штейнбук) в передаче "В чем фишка?"

Зоя не разделяет театр и бурлеск. Для нее это неотделимо: "Бурлеск - это театрализованный танцевальный номер с элементами эротики. Вот как-то так я это называю", - говорит она.

Конечно, не все воспринимают такое откровенное шоу однозначно: "Трудно особенно мальчикам это объяснить. Многие путают: кажется, она бурлеск танцует, [значит] ее потом можно "снять". После выступления, бывает, подходят такие... я думаю, Господи