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"Даже не пискнули". Когда университеты и бизнес США выскажутся против Трампа?

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Могила Джона гарварда, основателя Университета Гарварда в Бостоне
Могила Джона гарварда, основателя Университета Гарварда в Бостоне Фото: SCANPIX

Огромное богатство и могущество Америки опирается на два столпа: университеты и бизнес. Первые придумывают идеи, проводят исследования и учат, превратив страну в мекку для лучших умов мира. А бизнес занимается инвестициями и инновациями, благодаря которым работает могучий экономический мотор США. Впрочем, президент Дональд Трамп явно намерен сломать и то, и другое.

Поведение Трампа не удивляет. Его идеи управления экономикой всегда были безумны, и хорошо известна его ненависть к элитарным учебным заведениям. Но шокирует то, что лидеры корпораций и университетов до сих пор даже не пискнули.

В ноябре после победы Трампа на выборах в деловых кругах воцарился осторожный оптимизм. Трамп казался им позитивным после Джо Байдена, который делал жесткие заявления в адрес частного сектора, поддерживал профсоюзы и регулирование. Трамп же, напротив, обещал низкие налоги и меньше регулирования. Фондовый рынок благословил избрание Трампа, взлетев до новых высот. Техномиллиардеры жертвовали ему деньги перед инаугурацией, во время которой преклонили перед ним колени.

Последующие недели показали, что этот оптимизм был глубокой ошибкой.

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