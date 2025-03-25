Огромное богатство и могущество Америки опирается на два столпа: университеты и бизнес. Первые придумывают идеи, проводят исследования и учат, превратив страну в мекку для лучших умов мира. А бизнес занимается инвестициями и инновациями, благодаря которым работает могучий экономический мотор США. Впрочем, президент Дональд Трамп явно намерен сломать и то, и другое.
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"Даже не пискнули". Когда университеты и бизнес США выскажутся против Трампа?
Поведение Трампа не удивляет. Его идеи управления экономикой всегда были безумны, и хорошо известна его ненависть к элитарным учебным заведениям. Но шокирует то, что лидеры корпораций и университетов до сих пор даже не пискнули.
В ноябре после победы Трампа на выборах в деловых кругах воцарился осторожный оптимизм. Трамп казался им позитивным после Джо Байдена, который делал жесткие заявления в адрес частного сектора, поддерживал профсоюзы и регулирование. Трамп же, напротив, обещал низкие налоги и меньше регулирования. Фондовый рынок благословил избрание Трампа, взлетев до новых высот. Техномиллиардеры жертвовали ему деньги перед инаугурацией, во время которой преклонили перед ним колени.