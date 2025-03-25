6 витаминов и минералов, которые помогут восстановить энергию весной

"Весной, после долгой зимы, организму зачастую не хватает важных витаминов и минералов, необходимых для восстановления уровня энергии и укрепления иммунитета. Это может вызывать усталость и повышать восприимчивость к заболеваниям. В это время особенно важно получать достаточное количество витаминов D, C и витаминов группы B, а также минералов, таких как магний, цинк и железо, которые помогут восстановить силы и поддержать здоровье.

Поскольку зимой рацион питания зачастую бывает однообразным, недостаток свежих фруктов и овощей, а также ограниченная доступность солнечного света оказывают влияние на резервы организма. Чтобы помочь организму адаптироваться к вызовам весны, нельзя забывать о проведенном на свежем воздухе времени, о физической активности и сбалансированном питании, включающем необходимые витамины и минералы", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

Для сохранения хорошего иммунитета, энергии и способности адаптироваться к переменчивым погодным условиям важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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