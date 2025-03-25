Хотя дни постепенно становятся длиннее и светлее, весна - это время, когда многие испытывают выраженный недостаток энергии и усталость. После долгой зимы также ослаблен иммунитет, а болезни - как серьезные, так и легкие - нередко следуют одна за другой. Как весной восстановить силы организма и укрепить иммунитет, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
6 витаминов и минералов, которые помогут восстановить энергию весной
"Весной, после долгой зимы, организму зачастую не хватает важных витаминов и минералов, необходимых для восстановления уровня энергии и укрепления иммунитета. Это может вызывать усталость и повышать восприимчивость к заболеваниям. В это время особенно важно получать достаточное количество витаминов D, C и витаминов группы B, а также минералов, таких как магний, цинк и железо, которые помогут восстановить силы и поддержать здоровье.
Поскольку зимой рацион питания зачастую бывает однообразным, недостаток свежих фруктов и овощей, а также ограниченная доступность солнечного света оказывают влияние на резервы организма. Чтобы помочь организму адаптироваться к вызовам весны, нельзя забывать о проведенном на свежем воздухе времени, о физической активности и сбалансированном питании, включающем необходимые витамины и минералы", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Для сохранения хорошего иммунитета, энергии и способности адаптироваться к переменчивым погодным условиям важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
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