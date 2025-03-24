Организация пенсионеров из Талси сама установила контакт с посольством Китая - об этом агентству LETA заявила бывшая руководительница Талсинского общества пенсионеров Рита Томсоне, комментируя проверку, начатую Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Поводом стала информация о том, что обед, оплаченный китайским посольством в ходе поездки пенсионеров, организованной партией "Латвия на первом месте" (LPV), мог рассматриваться как запрещенное иностранное финансирование политической силы.
Томсоне утверждает, что у нее лично сложились хорошие отношения с китайским посольством, поскольку ранее она восемь лет жила в Германии, где, по ее словам, у нее также были тесные контакты с представителями китайской диаспоры. Она добавила, что у нее есть связи и с посольствами Германии, Швеции и Китая.
В прошлом году сотрудники китайского посольства были приглашены и приняли участие в межрегиональном спортивном дне для пожилых людей. Томсоне планировала организовать в Талси "интернациональный день", но осуществить задуманное не удалось.
"А почему бы нам не сотрудничать?" - с риторическим вопросом комментирует ситуацию бывшая глава общества. Она сравнила это взаимодействие с практикой Латвийской федерации пенсионеров, которая поддерживает связи с Литвой и Эстонией. Представители соседних стран регулярно приезжают в гости, и никого никогда не смущает, что им там предоставляют обед.
Что касается экскурсий в Ригу, то транспорт, как правило, обеспечивает какая-либо из партий, рассказывает Томсоне. Посещение Сейма организуют депутаты, а за музеи и выставки пенсионеры платят сами. По ее словам, в прошлом году сообщение о бесплатном обеде в китайском ресторане от посольства Китая поступило буквально в последний момент. "Мне что, нужно было сказать, что мы не будем есть обед? Конечно, нет. Они рекламировали свою кухню - они же и оплатили. Что в этом плохого?" - недоумевает она.
По словам Томсоне, с депутатом Сейма от LPV Рамоной Петравичей она знакома с 2019 года - по благотворительной акции в поддержку жителей дома престарелых "Лауциена". Всем, кто помогает обществу пенсионеров Талси, на Рождество устраивается вечер благодарности - Петравича в нем участвовала. По словам Томсоне, общество не выбирает друзей по партийной принадлежности - оно дружит с теми, кому интересна его деятельность.
Как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, KNAB начал проверку по подозрению в том, что партия LPV могла получить недопустимую выгоду от посольства Китая в Латвии. Существует подозрение, что депутат Петравича воспользовалась финансовой поддержкой китайской стороны, чтобы организовать для пожилых жителей Курземе экскурсии в Ригу. Это будет первое расследование KNAB против политической партии по подозрению в принятии иностранного финансирования.
В эфире передачи Петравича опровергла, что был нарушен закон о финансировании политических организаций. По ее словам, пенсионеры сами сотрудничают с посольством Китая и сами решают, принимать ли от него обед в китайском ресторане.
Однако, по данным передачи Nekā personīga, имеются доказательства, что такие поездки в Сейм и обеды в китайском ресторане происходили как минимум шесть раз - и организованы они были партией.
Государственная служба безопасности (VDD) также проинформирована о взаимодействии между посольством Китая и LPV, а также с пенсионерскими организациями Курземе. VDD подчеркивает, что такого рода сотрудничество - это инструмент "мягкой силы", которым Китай пользуется для установления новых контактов и укрепления своего влияния в Латвии. Цель подобных действий - распространение благоприятных для Китая сообщений в обществе и продвижение национальных интересов Китая в стране.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!