Томсоне утверждает, что у нее лично сложились хорошие отношения с китайским посольством, поскольку ранее она восемь лет жила в Германии, где, по ее словам, у нее также были тесные контакты с представителями китайской диаспоры. Она добавила, что у нее есть связи и с посольствами Германии, Швеции и Китая.

В прошлом году сотрудники китайского посольства были приглашены и приняли участие в межрегиональном спортивном дне для пожилых людей. Томсоне планировала организовать в Талси "интернациональный день", но осуществить задуманное не удалось.

"А почему бы нам не сотрудничать?" - с риторическим вопросом комментирует ситуацию бывшая глава общества. Она сравнила это взаимодействие с практикой Латвийской федерации пенсионеров, которая поддерживает связи с Литвой и Эстонией. Представители соседних стран регулярно приезжают в гости, и никого никогда не смущает, что им там предоставляют обед.