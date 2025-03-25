На прошлой неделе в центре внимания кремлевской пропаганды было соглашение между США и Украиной о 30-дневном прекращении огня, которое требует согласия Москвы. Диктатор государства-агрессора Владимир Путин со свойственным ему лицемерием уже заявил, что "идея правильная", но еще слишком много неопределенностей, и вообще у России есть свои условия для прекращения огня.
ВИДЕО ⟩ За занавесом: для России Европа - просто добыча, которую нужно поделить
В то же время россияне продолжали сетовать на захват Европы нацизмом, где вновь отличился бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, заявивший, что нацизм в Европе все еще жив, и свидетельством тому является тот факт, что 16 марта нацисты, то есть участники мероприятия памяти легионеров, снова маршировали по улицам Риги. Свою кампанию лжи против "нацистской" Европы Мамыкин завершил словами, которые в той или иной форме повторяют все кремлевские идеологи, - о том, что русскому солдату еще много предстоит сделать.
Также пропагандисты радовались освобождению Курска, хвастаясь, что военная операция, в ходе которой российские войска даже использовали газопровод для подхода к украинским позициям в Судже, была настолько уникальной, что о ней напишут в учебниках военной истории.
В контексте Курской области россияне лгали, что там были найдены многочисленные доказательства "зверств" украинской армии против мирного населения и преступлений против человечности, якобы совершенных украинскими солдатами. Излишне говорить, что никаких независимых доказательств этой лжи нет.
При этом ни слова не было сказано о выводе расследования ООН о том, что Россия совершила преступления против человечности во время войны на Украине - пытки и похищения людей, систематические нападения на мирных жителей. Более того, государство-агрессор не признает работу ответственной комиссии ООН и отказывается с ней сотрудничать.
Открытый урок лицемерия Кремля
После американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, где было достигнуто соглашение о 30-дневном прекращении огня, и заявления госсекретаря США Марио Рубио о том, что "мяч теперь на стороне России", Путин извивался как угорь. Хозяин Кремля не рискнул заявить, что предложение администрации США категорически неприемлемо, чтобы не рассердить президента США Дональда Трампа. В то же время Россия, которая в настоящее время чувствует себя на фронте вполне успешно, не заинтересована ни в каком прекращении огня, особенно зная, что в это время в Украину будет поступать западное оружие.
Поэтому Путин заявил, что идея сама по себе очень хороша (кланяясь Трампу), но необходимо обсудить детали и условия. А именно, в течение этих 30 дней мобилизация в Украине проводиться не может, а Запад не должен поставлять ей оружие. Также Путина беспокоит вопрос о том, как будет контролироваться режим прекращения огня и обеспечиваться его ненарушение.
В то же время Путин повторил свою мантру о том, что прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно приведет к долгосрочному миру и устранит причины конфликта. Как известно, Россия считает, что причиной войны стало расширение НАТО на восток и "государственный переворот" в Украине, из-за которого она стала опасным соседом для России.
Слова вождя были повторены в заявлениях кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева в большом еженедельном выпуске новостей в воскресенье вечером. Как сказал Киселев, Рубио признал, что происходящее на Украине является "прокси-войной" между США и Россией.
Пропагандист заявил, что США готовились к войне с Россией в течение нескольких десятилетий и теперь реализовали ее, позволив практические боевые действия вести Украине.
Правда, у этой теории есть один неопровержимый фундаментальный недостаток - Россия начала войну, вторгшись в Украину, а не наоборот. Без российской агрессии не было бы войны, хотя Кремль и пытается сделать вид, что русские действовали превентивно, иначе Украина напала бы первой, что является ложным и не имеющим под собой никаких фактов аргументом. Русских, конечно, не убеждает и тот факт, что в уставе НАТО указано, что это исключительно оборонительная организация.
В контексте перемирия в очередной раз отличился грубостью бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отреагировав на заявление министра иностранных дел Великобритании о том, что Россия должна принять прекращение огня без каких-либо условий.
"Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла", - заявил он в социальных сетях.
Между тем, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Становая считает, что нынешняя позиция Путина, отвергающего безусловное прекращение огня, может разозлить Трампа и помешать многообещающим перспективам нормализации двусторонних отношений России с Соединенными Штатами.
"Однако этот отказ не абсолютен, он излагает свои требования. Его главное условие заключается в том, что прекращение огня должно стать трамплином для предметных переговоров о коренных причинах конфликта - Украина должна согласиться на обсуждение Стамбульского соглашения, которое Россия рассматривает как путь к капитуляции Киева. Путин также требует от США обязательства прекратить военные поставки, а Киев должен обязаться не укреплять свои оборонительные линии и не использовать паузу для перевооружения. Также необходимо рассмотреть вопрос о легитимности Зеленского", - пишет Становая.
"Если понадобится, войдем и в Париж"
Россияне заметно обеспокоены возможностью того, что мирные переговоры могут привести к размещению европейских миротворцев на Украине. И Путин, и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили, что Москва никогда этого не допустит.
В свою очередь, в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что никто не будет спрашивать на это разрешения у России, скандальный пропагандист Владимир Соловьев заявил: пусть размещают что хотят, потому что "мы их все равно всех убьем, а если понадобится, войдем и в Париж".
Аналитический центр "Atlantic Council" объясняет категорическое противодействие Кремля европейским миротворцам желанием России сделать Украину своим протекторатом. "Путин никогда не будет удовлетворен ограниченными территориальными приобретениями, потому что он на самом деле борется не за украинские земли. Вместо этого он ведет войну против существования отдельного украинского государства и народа. Эта леденящая душу цель подрывает всю концепцию компромиссного мира. Проще говоря, не может быть никакой разумной середины между российским геноцидом и национальным выживанием украинцев", - пишет аналитический центр.
Как заявил аналитик, научный сотрудник Украинского института стратегических исследований Николай Билишков, "Путин знает, что вторжение в Украину определит все его правление и решит будущую судьбу Российской Федерации. Хотя он, возможно, и готов обсуждать стратегическую паузу в боевых действиях, если удастся договориться об условиях перемирия, выгодных Москве, он никогда не примет существование отдельного и по-настоящему независимого украинского государства на границе с Россией. Это не означает, что нынешние мирные усилия под руководством США совершенно бесполезны, но крайне важно признать, что замораживание конфликта на нынешних линиях фронта не будет достаточным для прекращения войны".
"Прибалтика - процветающий регион России"
Наряду с сообщениями пропагандистов о возможном перемирии, его условиях и освобождении Курска стоит упомянуть и некоторые идеологические вроде бы "мелочи", но, безусловно, отражающие кремлевскую повестку.
Прежде всего, во время встречи Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко месседж "батьки" был таким: если США и России удастся договориться о мире на Украине, то "Европе труба". Это утверждение подхватили пропагандисты, добавив в него свой собственный смысл, то есть сославшись на то, что россияне вошли в Курскую область через газопровод, или трубу.
Стоит отметить, что снова зазвучали тревожащие Восточную Европу заявления Кремля о том, что Украина не является главной темой обсуждения на переговорах США и России, поскольку есть гораздо более широкий вопрос для обсуждения - стратегический порядок дел в Европе. Было даже заявлено, что на мирных переговорах следует обсудить международное регулирование от Северного Ледовитого океана до Черного моря и, возможно, даже Средиземного моря.
"Хуже того, теперь нам приходится сталкиваться с тем, что США работают против нас. У Владимира Путина и Дональда Трампа, похоже, есть общий план: режим Виши на Украине и раздел европейского континента на сферы влияния, которые Россия, США (и, возможно, Китай) могут колонизировать и поделить в качестве добычи. Большая часть европейского общества это понимает. Критическая масса европейских лидеров также осознает это", - пишет газета "Guardian".
Постоянные разговоры Трампа о завоевании Гренландии и превращении Канады в 51-й штат США так взволновали Соловьева, что он с улыбкой заявил, что, если провести аналогию, то "Прибалтика" - это вовсе не независимые государства, а прекрасный, процветающий регион России, как и Финляндия.
Относительно раздела мира на сферы влияния журнал "Foreign Affairs" пишет, что "США больше не служат надежным стабилизатором. Если до недавнего времени Вашингтон рассматривался как главный контролер региональных экспансионистских режимов, то теперь он, по-видимому, содействует им и даже имитирует эти самые режимы. Приведут ли эти изменения в конечном итоге к предсказуемому балансу сил или приведут к длительному периоду нестабильности и войны, будет зависеть от того, насколько эффективно будут оспариваться сферы влияния и насколько далеко такие страны, как Китай, Индия, Иран, Россия и США, готовы зайти, чтобы защитить их".
Ситуацию усугубляет недавнее сообщение в "New York Times" о том, что Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о выходе США из международной группы, созданной для расследования действий ответственных за вторжение в Украину, включая президента России Владимира Путина.
Газета считает, что это еще один сигнал, свидетельствующий об отходе администрации Трампа от обязательства бывшего президента Джо Байдена привлечь Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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