ВИДЕО ​За занавесом: для России Европа - просто добыча, которую нужно поделить

Открытый урок лицемерия Кремля

После американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, где было достигнуто соглашение о 30-дневном прекращении огня, и заявления госсекретаря США Марио Рубио о том, что "мяч теперь на стороне России", Путин извивался как угорь. Хозяин Кремля не рискнул заявить, что предложение администрации США категорически неприемлемо, чтобы не рассердить президента США Дональда Трампа. В то же время Россия, которая в настоящее время чувствует себя на фронте вполне успешно, не заинтересована ни в каком прекращении огня, особенно зная, что в это время в Украину будет поступать западное оружие.

Поэтому Путин заявил, что идея сама по себе очень хороша (кланяясь Трампу), но необходимо обсудить детали и условия. А именно, в течение этих 30 дней мобилизация в Украине проводиться не может, а Запад не должен поставлять ей оружие. Также Путина беспокоит вопрос о том, как будет контролироваться режим прекращения огня и обеспечиваться его ненарушение.

В то же время Путин повторил свою мантру о том, что прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно приведет к долгосрочному миру и устранит причины конфликта. Как известно, Россия считает, что причиной войны стало расширение НАТО на восток и "государственный переворот" в Украине, из-за которого она стала опасным соседом для России.