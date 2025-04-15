Одна школа на район - что думают в Вецмилгрависе?

В этом году рижское самоуправление полностью реорганизует четыре основные школы, а в следующем из средних в основные будут преобразованы ещё шесть. Заметно взволнованы родители в Вецмилгрависе, где уже скоро, возможно, будет лишь одна школа на весь район.