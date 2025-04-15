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Одна школа на район - что думают в Вецмилгрависе?

Директора Ринужской средней школы (Денис Клюкин), 46-й основной школы (Борис Антонов) и 31-й средней школы (Даце Ретига-Куделенска)
Директора Ринужской средней школы (Денис Клюкин), 46-й основной школы (Борис Антонов) и 31-й средней школы (Даце Ретига-Куделенска) Фото: TVNET kolāža

В этом году рижское самоуправление полностью реорганизует четыре основные школы, а в следующем из средних в основные будут преобразованы ещё шесть. Заметно взволнованы родители в Вецмилгрависе, где уже скоро, возможно, будет лишь одна школа на весь район.

TVNET+ поговорил с директорами 31-й и Ринужской средних школ, а также с директором 46-й основной школы, которая в прошлом году отметила своё 70-летие, а в этом закроется навсегда.

15 апреля в 46-й школе состоится собрание, на которое директор школы Борис Антонов пригласил директора 31-й школы Даце Ретигу-Куделенску, чтобы она разъяснила и из первых уст дала информацию родителям, что их ожидает со следующего учебного года.

Про слухи о том, что в здании 46-й школы через год откроется военное училище, Борис Антонов говорит...

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