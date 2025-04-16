Эксперт: РФ сейчас нужен контроль на востоке от Днепра

Какие цели сегодня преследует Россия в войне против Украины, почему не удается добиться прекращения огня, каково влияние на ситуацию Соединенных Штатов - интервью DW с военным экспертом, полковником Маркусом Райснером.
Обещания президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов после того, как он вступит в должность, оказались пустым звуком. О том, как сегодня развивается ситуация на поле боя, каких целей пытаются добиться Украина, Россия и как США пытаются вести переговоры о мире, DW поговорила с военным историком, офицером службы Генштаба австрийской армии и главой одного из отделов Военной академии в Вене, полковником Маркусом Райснером.
DW: Господин Райснер, почему, на ваш взгляд, затягиваются переговоры о прекращении огня в Украине?
Маркус Райснер: Последние несколько недель ясно показали, что Россия явно намерена тянуть время. Российские стратегические авиаудары по энергетической инфраструктуре Украины не ослабевают, а Украина продолжает защищаться с помощью беспилотников. В среднем, в ходе трех последних стратегических российских атак с воздуха тяжелые удары крылатыми ракетами по территории Украины наносились каждые две-три недели. В промежутках между ними российские беспилотники ежедневно совершали атаки для того, чтобы чрезмерно перегрузить украинские ПВО. Это продолжается и в настоящее время.
- Как вы оцениваете ситуацию на фронте сегодня?
- Путин не отказался от своих военных целей. Война продолжается, поскольку Россия заявила, что согласится на всеобъемлющее прекращение огня только в том случае, если мобилизация в Украине будет остановлена и страна больше не будет получать оружие от Запада.
Кроме того, США не оказывают заметного давления на Россию. После своей последней встречи с Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что мир будет достигнут только в том случае, если четыре украинские области будут целиком переданы России. Трамп хочет быстрого результата, в то время как Россия хочет выиграть время, поскольку считает, что у нее есть преимущество на поле боя. Период весенней распутицы в этом году подходит к концу, и российские атаки снова усиливаются. Причем, на всех участках фронта. Цель Москвы состоит в том, чтобы заблокировать резервы Украины и предотвратить любое контрнаступление.
- Чего хочет в конечном итоге добиться Россия?
- Помимо цели уничтожить Украину, Путин, по его словам, хочет отстаивать интересы безопасности России.С точки зрения Москвы, это, в первую очередь, включает в себя полный контроль над всей территорией к востоку от Днепра. По российским оценкам, это единственный способ исключить украинские атаки на Москву с помощью дальнобойного оружия или беспилотников. В рамках этой задачи, в настоящее время отмечается сильная российская активность в районе к северо-востоку от Чернигова, к северо-востоку от Сум и к северо-востоку от Харькова, между Волчанском и Купянском.
К этому следует добавить российский подход к переговорам. С российской точки зрения, представляется возможным, что зона к востоку от Днепра будет контролироваться либо российскими, либо даже китайскими войсками. Последнее произойдет в том случае, если будет найдено решение конфликта, устраивающее Россию.
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