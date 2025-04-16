Эксперт: РФ сейчас нужен контроль на востоке от Днепра

Полковник Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

- Как вы оцениваете ситуацию на фронте сегодня?

- Путин не отказался от своих военных целей. Война продолжается, поскольку Россия заявила, что согласится на всеобъемлющее прекращение огня только в том случае, если мобилизация в Украине будет остановлена и страна больше не будет получать оружие от Запада.

Кроме того, США не оказывают заметного давления на Россию. После своей последней встречи с Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что мир будет достигнут только в том случае, если четыре украинские области будут целиком переданы России. Трамп хочет быстрого результата, в то время как Россия хочет выиграть время, поскольку считает, что у нее есть преимущество на поле боя. Период весенней распутицы в этом году подходит к концу, и российские атаки снова усиливаются. Причем, на всех участках фронта. Цель Москвы состоит в том, чтобы заблокировать резервы Украины и предотвратить любое контрнаступление.

- Чего хочет в конечном итоге добиться Россия?

- Помимо цели уничтожить Украину, Путин, по его словам, хочет отстаивать интересы безопасности России.С точки зрения Москвы, это, в первую очередь, включает в себя полный контроль над всей территорией к востоку от Днепра. По российским оценкам, это единственный способ исключить украинские атаки на Москву с помощью дальнобойного оружия или беспилотников. В рамках этой задачи, в настоящее время отмечается сильная российская активность в районе к северо-востоку от Чернигова, к северо-востоку от Сум и к северо-востоку от Харькова, между Волчанском и Купянском.

К этому следует добавить российский подход к переговорам. С российской точки зрения, представляется возможным, что зона к востоку от Днепра будет контролироваться либо российскими, либо даже китайскими войсками. Последнее произойдет в том случае, если будет найдено решение конфликта, устраивающее Россию.