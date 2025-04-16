Латвийские преступные группировки усугубляют волну смертей от наркотиков в Эстонии

Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс заявил, что в половине случаев смертей от наркотиков в организме погибших обнаруживают следы нитазенов или других синтетических опиоидов. По сравнению с несколькими годами ранее, количество таких смертей вновь резко увеличилось.

"Латыши не контролируют рынок в Эстонии, но поставок из Латвии очень много. Соотношение предложения и спроса очень выгодно для них, это означает, что цена, которую поддерживает эстонская преступная сеть, приносит им значительную прибыль", - отметил Лейс. По его словам, в Эстонии тысячи человек ежедневно нуждаются в дозе, и тяжелые наркотики по-прежнему доступны на улице.