Отцовский опыт был другим

Виталий рассказал, что тоже служил в армии. Это было в 1994 году, когда Латвия уже была независимой. И помня о том, как было в те времена, папа делился с сыном историями, пытаясь предостеречь, научить, как правильнее поступать.

Но после того, как родители увидели условия проживания, поговорили с командиром во время Родительского дня, а потом и послушали рассказы сына, о том, как налажен быт и чем ребята занимаются во время службы, поняли, что сейчас всё по-другому и волноваться не о чем.

«Не бойтесь отпустить детей на Службу гособороны — это как классный мужской лагерь: упорядочивает мозги, физподготовка, дети сами учатся многому, по хозяйству, например, порядок с вещами, одеждой, становятся самостоятельными», — успокаивает Виталий Шидловский.

Виталий Шидловский в Латвийской армии. 1995 год Фото: Из семейного архива

В рабочие дни Арманд на службе, но каждые выходные — дома. Мобильные телефоны по вечерам доступны, можно созваниваться и общаться. Дети обеспечены всем — от зубной щётки и пасты до одежды и медикаментов. Сын рассказывает родителям, что их очень хорошо кормят, блюда предлагают на выбор даже на учениях в лесу. Инга призналась, что дома так разнообразно сына не кормила.