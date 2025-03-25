Инга и Виталий Шидловские живут в Даугавпилсе, оба служат в полиции. Их сыну Арманду 19 лет. Юноша в июне получил документы об окончании средней школы, а 19 июля 2024 года поступил на Службу государственной обороны (СГО).
"Вашего тоже заберут, но наш будет знать, что делать", - родители парня из Даугавпилса, который пошел служить в Гособорону
Когда в беседах со знакомыми и коллегами звучат фразы и опасения, что если война начнётся, Арманда заберут первым, Инга парирует: «Но ведь вашего тоже заберут, но мой будет знать, что делать, а ваш — нет. Там всех после 18 лет заберут, будем откровенны».
Из добровольно поступивших Арманд Шидловский был единственным из Даугавпилса, ещё несколько молодых людей из нашего города добавилось после отбора в результате жеребьёвки.
Всего летом 2024 года на службу поступили 480 призывников, девять из которых — девушки.
«Это школа для мужчин, где дисциплинируются, становятся самостоятельными, отрываются от маминой юбки, начинают думать своей головой, — считают родители Арманда. — Мы и так потеряли целое поколение настоящих мужчин, которые несут ответственность, уважают. Большая часть думает о себе, а у них есть семьи, жёны, дети, мать».
Решение принимал сам
Инга и Виталий рассказали, что случайно узнали о возможности для молодых людей добровольно вступить в СГО. Говорят, что информации об этом практически не было или им не попадалась.
Между собой они обсудили такой вариант и пришли к выводу, что хотели бы, чтобы сын изъявил такое желание. Но Арманд сам сообщил, что пойдёт служить. И всё совпало.
Являясь учеником 12 класса, в ноябре, он подал заявку, в декабре прошёл медицинский осмотр, весной пришла повестка.
«Мы пригласили друзей, отметили праздник, дружно проводили сына, в июле он ушёл служить. Сейчас Арманд служит в механизированной пехотной бригаде в Адажи», — рассказывает мама Инга.
Спустя восемь месяцев службы родители молодого человека понимают, что это было верное решение. «Наш сын не знал, что делать после школы, куда поступать. Об армии говорил давно. Мы думали, что он отложит это на время, получит образование, но он решил по-своему. Сейчас он определил, что после Службы гособороны подпишет контракт на два года. Надеюсь, что за это время Арманд найдёт своё призвание», — говорит Инга.
Реальность в армии
Родители рассказывают, что ни разу не слышали, что сыну некомфортно или хочется домой. «Вначале, когда он приезжал домой, с первой минуты после встречи, рассказывал о происходящем, своих впечатлениях, его переполняли эмоции. Сын попал в другой мир — сначала это были приключения, сейчас относится как к работе», — делятся родители.
С долей юмора они воспринимают рассказы сына о порядке в казарме, понимая и принимая дисциплину на службе, и считают, что это верно, правильно и необходимо. По их словам, Арманд очень быстро понял, что надо стремиться не подводить остальных, помогать отстающим, что одному человеку быть сложно.
Отцовский опыт был другим
Виталий рассказал, что тоже служил в армии. Это было в 1994 году, когда Латвия уже была независимой. И помня о том, как было в те времена, папа делился с сыном историями, пытаясь предостеречь, научить, как правильнее поступать.
Но после того, как родители увидели условия проживания, поговорили с командиром во время Родительского дня, а потом и послушали рассказы сына, о том, как налажен быт и чем ребята занимаются во время службы, поняли, что сейчас всё по-другому и волноваться не о чем.
«Не бойтесь отпустить детей на Службу гособороны — это как классный мужской лагерь: упорядочивает мозги, физподготовка, дети сами учатся многому, по хозяйству, например, порядок с вещами, одеждой, становятся самостоятельными», — успокаивает Виталий Шидловский.
В рабочие дни Арманд на службе, но каждые выходные — дома. Мобильные телефоны по вечерам доступны, можно созваниваться и общаться. Дети обеспечены всем — от зубной щётки и пасты до одежды и медикаментов. Сын рассказывает родителям, что их очень хорошо кормят, блюда предлагают на выбор даже на учениях в лесу. Инга призналась, что дома так разнообразно сына не кормила.
«Разница в том, что учёба направлена на специализированные, военные знания. Понятно, что там не домашние условия, живут ребята в казармах по восемь человек, и больше физической подготовки. Но там нет никакой дедовщины. Отношение у командиров к молодым ребятам другое. Всё очень серьёзно — отношения без регламента невозможны. Армия стала более современной, ничего не стоит на месте», — объясняет Виталий.
Промежуточные наблюдения
Инга и Виталий заметили, что за время службы сын стал мужественнее, ответственнее, стал больше внимания уделять маме. «Теперь не надо просить помочь донести сумки, сам берёт и несёт», — рассказывают они.
В то же время, и к служебным обязанностям парень относится так же серьёзно. Например, был случай, когда Арманд находился на больничном дома, и ему сообщили о курсах. Он закрыл больничный, собрался и уехал.
В целом, никаких претензий, а только удовлетворение от того, что происходит с их сыном, замечают Инга и Виталий.
«Если придёт война, мы не убежим, мы будем выполнять свои обязанности. Такую же ответственность мы воспитывали в сыне все годы, и он должен был это понять. А в Службе гособороны продолжают это воспитывать в молодом поколении. Парню это необходимо!» — считают родители добровольца Арманда Шидловского.
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