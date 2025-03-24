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На Дальнем Востоке России разбился штурмовик Су-25

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Самолет ВВС РФ Су-25
Самолет ВВС РФ Су-25 Фото: @visionergeo/X

На Дальнем Востоке России, в Приморском крае, потерпел крушение штурмовик Су-25, принадлежащий Вооруженным силам РФ. Об этом сообщили местные СМИ.

Информацию официально подтвердило Министерство обороны России. Причиной аварии, по заявлению министерства, стал технический дефект.

Согласно одной из версий, появившейся в сообществах военных блогеров, у самолета отказали оба двигателя. Инцидент произошел в безлюдной местности во время учебного полета. Боеприпасов на борту штурмовика не было.

Пилот успел катапультироваться и остался жив - уточняет Минобороны России. Подробности о состоянии летчика не раскрываются, однако министерство заявило, что угрозы его жизни нет.

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