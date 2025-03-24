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KNAB проверит, как машина с 450 килограммами героина смогла пересечь Латвию

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Наркотики. Иллюстративное фото
Наркотики. Иллюстративное фото Фото: Jievani/Shutterstock

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало служебную проверку, чтобы выяснить, каким образом через территорию Латвии смогла проехать машина с партией героина весом 450 килограммов, несмотря на то что у таможни была информация об этом грузе. Об этом сообщил телеканал LTV в передаче Panorāma.

По данным программы De Facto, в начале февраля в Германии была задержана рекордная партия героина - 450 килограммов, прибывшая туда на пароме из Лиепаи.

Предположительно, информация о возможной наркотической партии поступила от властей Нидерландов и Бельгии. Эти данные были также переданы Таможенной службе Латвии, однако задержать груз удалось лишь в Германии.

В связи с этим начата служебная проверка относительно действий (или бездействия) структурных подразделений Службы государственных доходов (VID). Этим случаем также заинтересовалось KNAB, которое взяло на себя функции расследования и оперативной работы, ранее выполнявшиеся Управлением внутренней безопасности VID.

Представитель KNAB Агита Антоняне заявила, что бюро в первую очередь ожидает завершения служебной проверки, проводимой внутренней контрольной службой VID. После ознакомления с результатами KNAB примет решение о последующих шагах, включая возможное начало уголовного производства - в случае если будут установлены основания, указывающие на халатность или иные правонарушения, подпадающие под компетенцию KNAB. Ожидается, что проверка продлится до середины апреля.

Журналисты De Facto установили, что автомобиль с героином, вероятно, въехал в Латвию из Эстонии и пересек всю страну до Лиепаи, откуда отправился паромом в Германию.

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