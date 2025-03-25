Ринкевич: Россия хочет не мира, а паузы

Ринкевич добавил, что ситуация с безопасностью в Латвии фактически не изменилась, у границ Латвии не стало больше российских солдат. Однако новость о том, что осенью Россия может провести военные учения "Запад 2025", которые проводились и перед вторжением в Украину, воспринимается серьезно.

"Мы слышали много предупреждений о возможном российском вторжении, нам нужно быть готовыми к такому сценарию. Не паникуя, нужно понимать, что только если вы максимально подготовлены, можно предотвратить даже самые худшие сценарии", - сказал президент, подчеркнув, что подготовка ведется в сотрудничестве с другими странами, но работы предстоит много. Учитывая гибридные угрозы, исходящие от России, Ринкевич также призвал общественность быть бдительной и сообщать обо всем подозрительном в службы безопасности.

Если Европа не увеличит расходы на оборону, США в какой-то момент могут выйти из НАТО

Если Европа не увеличит расходы на оборону, США в какой-то момент могут выйти из НАТО, предупредил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Отвечая на вопрос о необходимости двигаться к европейской армии, Ринкевич сказал, что широкие союзы на региональном и европейском уровне ничего не значат, если страны не инвестируют в повышение и укрепление своей обороноспособности. "Можно составить много умных бумаг, но нужно смотреть на размер армий", - сказал президент.