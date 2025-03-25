VDD рассказала о статусе эстонца, арестованного по делу о шпионаже в пользу РФ

Эстонский фотограф Маттиас Рикка , который известен своими снимками железнодорожного транспорта, пропал в конце февраля 2025 года. 10 марта Служба государственной безопасности Латвии ( VDD ) рассказала , что граждане Эстонии и Украины, которых подозревают в сборе информации об объектах критической инфраструктуры Латвии, были задержаны 24 февраля.

Позже VDD уточнила, что предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России.​ VDD не раскрывает имена фигурантов, но в первых своих сообщениях об этом деле, рассказала: "В ходе задержания сотрудники службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры".