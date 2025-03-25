Министр обороны Рустем Умеров рассказал о том, о чем Украина и США договорились в Эр-Рияде, сообщает портал УНИАН. По его словам, встреча была "логическим продолжением успешных консультаций с США в Джидде".
Украина и США в Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также внедрить полный запрет ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
Умеров заявил, что "двусторонние технические консультации в Рияде" были сосредоточены "на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей".
Министр обороны Украины перечислил ключевые результаты, которых удалось добиться в ходе переговоров.
Во-первых, по словам Умерова, "все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море". При этом он отметил принципиальный момент для Украины.
"Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", - подчеркнул министр.
Во-вторых, "все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".
В-третьих, "все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей".
"Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира", - заключил Умеров.
По словам министра, "США подтвердили свою поддержку в помощи обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей".
"Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций по согласованию всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", - добавил Умеров.
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