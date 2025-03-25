Украина и США в Эр-Рияде договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также внедрить полный запрет ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Умеров заявил, что "двусторонние технические консультации в Рияде" были сосредоточены "на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении наших пленных и детей".

Министр обороны Украины перечислил ключевые результаты, которых удалось добиться в ходе переговоров.

Во-первых, по словам Умерова, "все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море". При этом он отметил принципиальный момент для Украины.