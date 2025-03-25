В Торнякалнсе мужчина снял эвакуатор и увез Jaguar соседа

Стражи порядка Рижского Пардаугавского управления Рижского регионального управления Госполиции начали расследование произошедшего и выяснили, что машину увезли со двора с помощью эвакуатора. Правоохранители установили личность, которая в тот день работала с эвакуатором. Он рассказал, что другой мужчина в тот день приказал отвезти машину в Румбулу.

19 марта по подозрению в угоне автомобиля правоохранители задержали мужчину 1982 года рождения, ранее не судимого. Подозреваемый - сосед пострадавшего мужчины, который нанял эвакуатор авто. Автомобиль был обнаружен на подведомственной ему территории в Румбуле.

Подозреваемый мужчина заявил, что никто на машине долго не ездил, поэтому он подумал, что машина никому не принадлежит, и решил оставить ее себе.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона - о краже транспортного средства. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, либо надзор пробации, либо общественные работы, либо денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

К подозреваемому мужчине применены несколько мер пресечения - отметка в определенное время в учреждении полиции, запрет на выезд из страны и объявление смены места жительства.

Полиция вернула угнанный автомобиль Jaguar его законному владельцу.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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