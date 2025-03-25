В Латвии выявлено еще два случая инфекции STEC/VTEC, вырабатывающей опасный токсин

PVD проводит проверки в блоках питания образовательных учреждений, выясняет поставщиков продуктов питания и берет пробы для лабораторных исследований. Всего в учреждениях взято 23 пробы различных продуктов питания на наличие EHEC и 55 мазков с поверхностей для оценки эффективности мероприятий по чистке и обеззараживанию поверхностей, оборудования и инвентаря, соприкасающихся с продовольствием, и рук работников.

Ранее сообщалось, что информация, полученная в ходе первичного эпидемиологического расследования, не свидетельствует о том, что распространение инфекции связано с каким-то конкретным учреждением. Источник инфекции еще не выяснен.

Как пояснили в SPKC, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.

Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

Как отмечает SPKC, хотя источник инфекции пока не установлен, люди могут предпринять простые меры для предотвращения заражения.

SPKC напоминает о важности правильной термической обработки пищи, мытья под проточной водой фруктов и овощей, особенно тех, которые не будут подвергаться термической обработке. При появлении симптомов инфекции, таких как схваткообразные боли в животе или диарея с кровью, следует немедленно обратиться к врачу.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 42 случая этой инфекции, в этом году - 18. По данным SPKC, в среднем за месяц регистрируется от четырех до пяти случаев заболевания.

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