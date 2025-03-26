"Это было очень странно. И неожиданно": глава даугавпилсского хора - о поражении на шоу

​После четвертого выпуска шоу "Битва хоров" (Koru kari), когда из соревнования вылетел один из фаритов публики, Daugavpils Tumšzilais koris, зрители выражали свое возмущение и недовольство в социальных сетях. TVNET+ связался с руководителем хора Арнисом Слобожанином, который не стал скрывать своего удивления произошедшим. А представитель телеканала TV3 в свою очередь рассказал о закулисье голосования.