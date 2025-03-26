После четвертого выпуска шоу "Битва хоров" (Koru kari), когда из соревнования вылетел один из фаритов публики, Daugavpils Tumšzilais koris, зрители выражали свое возмущение и недовольство в социальных сетях. TVNET+ связался с руководителем хора Арнисом Слобожанином, который не стал скрывать своего удивления произошедшим. А представитель телеканала TV3 в свою очередь рассказал о закулисье голосования.
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"Это было очень странно. И неожиданно": глава даугавпилсского хора - о поражении на шоу
Арнис Слобожанин на вопрос TVNET+ о том, что он чувствовал, когда объявили, что его хор должен покинуть шоу, ответил очень честно:
"Это было очень странно. И неожиданно. Мы были уверены, что останемся".