Лидер партии "Даугавпилс - моя крепость" Ольга Петкевич в соцсетях показывает демонтаж столбов электролиний в Даугавпилсе и связывает это с отключением от сети БРЭЛЛ. Она иронизирует над "святой целью" разорвать связи с агрессором "даже через электролинии" и высказывается, что деньги и человеческие ресурсы можно было потратить на более важные цели. Однако сказанное Петкевич вводит в заблуждения. Работы по модернизации электросети в Даугавпилсе не связаны с отключением от БРЭЛЛ.
Re:Check ⟩ Правда ли, что в Даугавпилсе демонтируют соединенные с Россией электролинии?
Скорее неправда - утверждение содержит долю правды, но не учитывает соответствующие факты и/или контекст, что делает утверждение вводящим в заблуждение.
Лидер партии "Даугавпилс - моя крепость" Ольга Петкевич в соцсетях показывает демонтаж столбов электролиний в Даугавпилсе и связывает это с отключением от сети БРЭЛЛ. Она иронизирует над "святой целью" разорвать связи с агрессором "даже через электролинии" и высказывается, что деньги и человеческие ресурсы можно было потратить на более важные цели. Однако сказанное Петкевичей вводит в заблуждения. Работы по модернизации электросети в Даугавпилсе не связаны с отключением от БРЭЛЛ.
10 марта Петкевич опубликовала видео на русском языке на платформах Facebook и TikTok. На нем она показывает строительные работы и комментирует:
"С тех пор, как мы отключились от БРЭЛЛ, я уже несколько недель наблюдаю, как здесь, на [улице] 18 ноября, люди и транспорт были заняты разборкой фундаментов старых линий электропередач. Я езжу и всегда и всегда насчитываю немало рабочих часов людей, денег. Но цель-то святая - навсегда разорвать связь с агрессором, даже через электролинии".
У ее видео в TikTok 113 тысяч просмотров.
Какие работы проводят в Даугавпилсе?
В Даугавпилсе в связи с отключением от российской электросети БРЭЛЛ никакого демонтажа или других работ не происходит. Это Re:Check подтвердили на предприятии Augstsprieguma tīkls (AST), которое реализовывало синхронизацию с европейской энергосистемой. На видео Петкевич видна инфраструктура Sadales tīkls, и там проходят плановые работы по модернизации электросети.
Эти работы предприятие запланировало в 2022 году, в свою очередь строительство ведется еще с весны прошлого года, пояснила Re:Check представитель Sadales tīkls Алина Силдника. На конкретном месте в Даугавпилсе ведутся работы по перестройке воздушных линий электропередачи в подземные кабели. В связи с этим также демонтируются столбы, которые ранее поддерживали воздушную линию электропередач, пояснили на предприятии.
"Проще говоря, электрические провода с воздуха закапывают в землю", - пояснила Силдника. Она указала, что это самое безопасное и долгосрочное решение. Так у жителей и предприятий реже будут обрывы электроснабжения, например, из-за бурь.
Re:Check поинтересовалась у Петкевич, почему она связывает эти работы с отключением от сети БРЭЛЛ. Она ответила, что из-за прошлой публикации Re:Check больше ничего комментировать не будет.
Сколько стоило отключение от БРЭЛЛ?
Петкевич противопоставляет это тому факту, что деньги на "демонтаж всего враждебного" находятся, но их не хватает на больницы, и онкологических больных зачастую приходится лечить за счет пожертвований. В конце она призывает подписать поданную ею же инициативу на портале Manabalss.lv о направлении прибыли Latvenergo на лечение онкологических больных.
За отключение от российской электросети БРЭЛЛ ответственность несет не Latvenergo, а AST. 8 февраля этого года оно отключило электролинии от напряжения и перерезала прямые соединения с Россией. Электролинии пересекают границу с Россией в семи местах и на этом участке вдоль границы в данный момент ведутся работы по демонтажу. Это в телефонном разговоре Re:Check пояснил председатель правления AST Роланд Ирклис. В свою очередь электролинию до границы предприятия по крайней мере пока что планирует сохранить, так как к ней выразили интерес разработчики возобновляемых источников энергии, которые могут строить там солнечные парки, сказал Ирклис.
Руководитель AST заявил Re:Check, что демонтаж электролиний у границы России обойдется в несколько десятков тысяч евро.
В свою очередь общие расходы Латвии в связи с отключением от сети БРЭЛЛ составили примерно 480 миллионов евро. Из них 255 миллионов инвестированы в строительство электролиний, например, в проекты Курземская петля, 3-е соединение Эстония - Латвия, соединение Рижская ГЭС - ТЭЦ2. Ирклис пояснил, что более 300 миллионов евро покрывает финансирование Евросоюза, в свою очередь для покрытия 90 миллионов евро использовались доходы от платы за перегрузку.
Куда идет прибыль Latvenergo?
Большая часть прибыли Latvenergo? уже сейчас попадает в госбюджет, из которого финансируется и здравоохранение. Например, в 2023 году в госбюджет поступило примерно 200 миллионов евро в виде дивидендов и около 50 миллионов евро в виде подоходного налога с предприятия. Закон предусматривает, что в 2025, 2026 и 2027 годах Latvenergo перечислит в основной бюджет государства 70% прибыли, но не менее 183,9 миллиона. Предприятие подсчитало, что в 2024 году прибыль составила 276,8 миллиона евро.
Представитель Latvenergo Андрис Сикснис пояснил, что оставшаяся часть - собственный капитал, которые используют для финансирования новых проектов и развития, а также для оперативной деятельности. В феврале этого года предприятие проинформировало, что в прошлом году было инвестировано 530 миллионов евро, например, в новые производства ветряной и солнечной энергии.
Вывод: Нет основания связывать работы по модернизации электролиний в Даугавпилсе с покиданием сети БРЭЛЛ. В Даугавпилсе с весны прошлого года проходят давно запланированные работы, в ходе которых воздушные провода переделывают в подземные кабели, поэтому и происходит демонтаж столбов воздушных электролиний. После отключения от сети БРЭЛЛ ведется демонтаж электролиний на границе с Россией, однако часть электролиний в данный момент планируется сохранить.
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