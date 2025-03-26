Re:Check Правда ли, что в Даугавпилсе демонтируют соединенные с Россией электролинии?

За отключение от российской электросети БРЭЛЛ ответственность несет не Latvenergo, а AST. 8 февраля этого года оно отключило электролинии от напряжения и перерезала прямые соединения с Россией. Электролинии пересекают границу с Россией в семи местах и на этом участке вдоль границы в данный момент ведутся работы по демонтажу. Это в телефонном разговоре Re:Check пояснил председатель правления AST Роланд Ирклис. В свою очередь электролинию до границы предприятия по крайней мере пока что планирует сохранить, так как к ней выразили интерес разработчики возобновляемых источников энергии, которые могут строить там солнечные парки, сказал Ирклис.

Руководитель AST заявил Re:Check, что демонтаж электролиний у границы России обойдется в несколько десятков тысяч евро.

В свою очередь общие расходы Латвии в связи с отключением от сети БРЭЛЛ составили примерно 480 миллионов евро. Из них 255 миллионов инвестированы в строительство электролиний, например, в проекты Курземская петля, 3-е соединение Эстония - Латвия, соединение Рижская ГЭС - ТЭЦ2. Ирклис пояснил, что более 300 миллионов евро покрывает финансирование Евросоюза, в свою очередь для покрытия 90 миллионов евро использовались доходы от платы за перегрузку.

Куда идет прибыль Latvenergo?